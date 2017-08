Euronext Paris-Aktienkurs LVMH-Aktie:

217,65 EUR +0,32% (24.08.2017, 09:11)



ISIN LVMH-Aktie:

FR0000121014



WKN LVMH-Aktie:

853292



Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MOH



Euronext - Paris Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

MC



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol LVMH-Aktie:

LVMHF



Kurzprofil LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A.:



Die LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) ist eine börsennotierte französische Aktiengesellschaft, die die Mehrheitsrechte an über 60 verschiedenen Luxusmarken hält, die weltweit in über 3.040 Geschäften vertrieben werden. Der Konzern ist weltweit Branchenführer in der Luxusgüterindustrie. (24.08.2017/ac/a/a)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LVMH-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Luxusgüterkonzerns LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton S.A. (LVMH) (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) unter die Lupe.Mit dem Überwinden der 38-Wochen-Linie (akt. 207,09 EUR) im September 2016 hätten die LVMH-Bullen einen Gang höher geschaltet und seither einen beachtlichen Aufwärtstrend etabliert. Seit dem neuen Allzeithoch (239,65 EUR) vom 7. Mai 2017 habe sich die LVMH-Aktie indes nicht nur eine Verschnaufpause genommen, sondern mittlerweile auch den angeführten Trend (akt. bei 244,57 EUR) gebrochen. Obwohl der RSI nicht mehr im überkauften Bereich liege, fehle der entscheidende Zündfunke für einen neuen Angriff auf die Oberseite.Derzeit würden noch etliche Kennzahlen wie z.B. das Momentum sowie der Stochastik weiter fallende Kursnotierungen anzeigen. Somit sei der Blick Richtung Süden unabdingbar. Hier sei vor allem die Kombination aus der Aufwärtskurslücke von Mitte April (untere Gapkante bei 211,00 EUR) und der oben genannte 38-Wochen-Linie anzuführen. Könne diese Haltezone nicht verteidigt werden, finde sich die nächste Unterstützung erst wieder in Form des Hochs vom Januar 2017 (193,35 EUR), bevor die alten Rekordstände aus 2015 bei rund 175 EUR auf die Agenda rücken würden.Damit das charttechnische Bild wieder etwas aufklart, muss zunächst das Hoch vom 20. Juli (224,85 EUR) zurückerobert werden, bevor das neue Allzeithoch erneut in Reichweite kommt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.08.2017)Xetra-Aktienkurs LVMH-Aktie:217,75 EUR -0,89% (24.08.2017, 09:06)