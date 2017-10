Maßgeblich für die Unternehmensentwicklung sei die Stärkung des Segments WORMLAND. Die Analysten würden davon ausgehen, dass LUDWIG BECK über das notwenige operative Know-how verfüge, um das im Mai 2015 übernommene Unternehmen zukünftig profitabel aufzustellen. Zudem könnten auch im Segment LUDWIG BECK in Kombination mit WORMLAND weitere Synergien und Skaleneffekte gehoben werden. Angesichts der bestätigten Prognosen würden die Analysten auch ihr Kursziel von 30,50 EUR unverändert beibehalten.



Auf Basis des aktuellen Aktienkurses von 27,94 EUR vergeben die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, der LUDWIG BECK-Aktie weiterhin das Rating "halten". (Analyse vom 27.10.2017)



Börsenplätze LUDWIG BECK-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs LUDWIG BECK-Aktie:

28,014 EUR -0,23% (27.10.2017, 13:30)



ISIN LUDWIG BECK-Aktie:

DE0005199905



WKN LUDWIG BECK-Aktie:

519990



Ticker-Symbol LUDWIG BECK-Aktie:

ECK



Kursprofil LUDWIG BECK AG:



Die LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK) ist ein Einzelhandelsgeschäft in der Münchner Innenstadt. Der Schwerpunkt der angebotenen Artikel liegt auf Mode und Textilien. Ergänzt wird das Sortiment um Artikel aus den Bereichen klassische Musik, Jazz und O-Ton-Musik, italienische Weine sowie Geschenkartikel. Neben dem Stammhaus am Münchner Marienplatz besitzt die Gesellschaft eine zweite Filiale mit dem Schwerpunkt Kosmetik im Viscardihof der FÜNF HÖFE, ebenfalls in München. Schließlich existiert noch ein traditionelles Kurzwarengeschäft, das wie das ursprüngliche Geschäft von Ludwig Beck vor 150 Jahren Strick- und Nähutensilien verkauft. (27.10.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - LUDWIG BECK-Aktienanalyse von der GBC AG:Die Aktienanalysten der GBC AG, Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der LUDWIG BECK AG (ISIN: DE0005199905, WKN: 519990, Ticker-Symbol: ECK).Die Umsatzentwicklung des Textileinzelhandels habe sich im dritten Quartal 2017 maßgeblich gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert. Neben dem guten August, mit einem Umsatzplus von 3,0%, habe im September ein Rekordumsatz in Höhe von 20,0% erzielt werden können.Der Konzern LUDWIG BECK zeige abermals die operative Stärke des Stammhauses in München und schaffe es zunehmend WORMLAND zu optimieren. Trotz eines leicht rückläufigen Gesamtmarktes habe der Konzern LUDWIG BECK den Umsatz in den ersten neun Monaten um 0,02% auf 118,5 Mio. EUR (VJ: 118,2 Mio. EUR) steigern können.Nachdem der Konzern noch im Halbjahr 2017 hinter dem Vorjahreswert zurückgelegen habe, hätten im dritten Quartal maßgebliche Zugewinne verzeichnet werden können. Entscheidend sei hier gewesen, dass das Klima der herbstlichen Jahreszeit entsprach und warme Kleidung der Herbstkollektion gefragt gewesen sei. Entsprechend sei im dritten Quartal der Umsatz um 7,0% auf 41,4 Mio. EUR gesteigert worden (VJ: 38,7 Mio. EUR). Hierzu beisteuern können habe zum einen das Segment LUDWIG BECK mit einem Umsatzplus von 4,80% auf 23,80 Mio. EUR (VJ: 22,7 Mio. EUR), aber auch das Segment WORMLAND habe erstmal sich unterjährig steigern können und sei um 10,0% auf 17,6 Mio. EUR (VJ: 16,0 Mio. EUR) gewachsen.Im Gegensatz zum Segment WORMLAND weise der Konzern im Segment LUDWIG BECK stets ein positives operatives Ergebnis vor. Im dritten Quartal habe das Unternehmen im Stammhaus das EBIT um 50% auf 1,8 Mio. EUR gesteigert (VJ: 1,2 Mio. EUR). Somit habe das Unternehmen im Stammhaus eine EBIT-Marge in Höhe von 7,6% erzielt, welche weit über dem Branchendurchschnitt liege (VJ: 5,3%). Hintergrund der Margenverbesserung seien neben Skaleneffekten auch Synergieeffekte mit dem Segment WORMLAND.Im Rahmen der Ergebnisse des dritten Quartals habe das Unternehmen die Prognose für das GJ 2017 von 170 bis 180 Mio. EUR Umsatz sowie einem EBIT zwischen 4 und 6 Mio. EUR bestätigt. Die Analystenprognosen lägen leicht über den Erwartungen des Unternehmens. Die Analysten würden mit 178,90 Mio. EUR Umsatz für das GJ 2017 bei einem EBIT in Höhe von 6,17 Mio. EUR rechnen. Vor dem Hintergrund der sehr erfolgreichen 9-Monats-Zahlen würden auch die Analysten ihre Prognosen bestätigen. Sollte es jedoch zu einem überraschend guten vierten Quartal kommen (wie im Vorjahreszeitraum), so seien die Analystenprognosen als konservativ anzusehen.