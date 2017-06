Der Bundestag ist seiner zentralen Rolle als Interessenvertretung der Bevölkerung nicht gerecht geworden, weil er - gegen die Stimmen der Linken - Türen für die Autobahnprivatisierung geöffnet hat. DIE LINKE fordert, dass Infrastruktur nicht von Parlament und Regierung verscherbelt werden kann. Solch weitgehende Entscheidungen sollten einer Volksabstimmung vorbehalten sein.



DIE LINKE in Bund und Ländern lehnt die Privatisierung öffentlichen Eigentums ab, jeder Versuch einer Privatisierung wird weiter auf unseren heftigsten Widerstand treffen. Es ist ein zutiefst undemokratischer Vorgang, dass im Bundesrat die Abstimmung über den Bund-Länder-Finanzausgleich mit der Abstimmung über die Autobahnprivatisierung verknüpft wurde, obwohl beides nichts miteinander zu tun hat.



Die Abgeordneten und Mandatsträger der Linken werden auf allen Ebenen jetzt gemeinsam dafür kämpfen, dass die Privatisierungstüren, die der Bundestag vorgesehen hat, nicht aufgestoßen werden. Die Bedingungen dafür werden umso besser, wenn bei der Bundestagswahl DIE LINKE gestärkt wird. Jede Stimme für DIE LINKE ist auch eine Stimme gegen die Autobahnprivatisierung.



Katja Kipping, Vorsitzende der Partei DIE LINKE

Bernd Riexinger, Vorsitzender Partei DIE LINKE

Sahra Wagenknecht, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Dietmar Bartsch, Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Bodo Ramelow, Ministerpräsident des Freistaats Thüringen

Christian Görke, Minister der Finanzen und stellvertretender Ministerpräsident des Landes Brandenburg

Klaus Lederer, Senator für Kultur und Europa und Bürgermeister von Berlin

