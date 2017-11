Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - DIE LINKE steht solidarisch an der Seite der Kolleginnen und Kollegen bei Siemens, so Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Führung des Siemenskonzerns opfert tausende Beschäftigte und damit auch ihre Familien für unternehmerische Fehler und gnadenlose Profitmaximierung. Die Stellenstreichungen und Werksschließungen treiben die weitere Deindustrialisierung Ostdeutschlands voran und haben dramatische Auswirkungen vor Ort. Die Regierung muss endlich eingreifen, um die Standorte zu erhalten. (Pressemitteilung vom 20.11.2017) (21.11.2017/ac/a/m)







