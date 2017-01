Tradegate-Aktienkurs LEONI-Aktie:

35,449 EUR +0,42% (06.01.2017, 10:50)



ISIN LEONI-Aktie:

DE0005408884



WKN LEONI-Aktie:

540888



Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LEO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEONI-Aktie:

LNNNF



Kurzprofil LEONI AG:



Der Name LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) steht weltweit für erstklassige Kabel-, System- und Entwicklungskompetenz. Die innovativen Lösungen kommen im Automobilbau und in Schlüsselbranchen der Wirtschaft wie der Telekommunikation, IT, Gesundheit und Energie zum Einsatz. Ausgestattet mit leistungsstarken Funktionen sorgen sie für beste Verbindungen in nahezu allen Bereichen des modernen Lebens.



Als international tätiger Anbieter von Drähten, optischen Fasern, Kabeln und Kabelsystemen hält LEONI mit den Veränderungen einer immer stärker vernetzten Welt seit Jahrzehnten Schritt. Das hat das Unternehmen zu einem gefragten Partner und Entwicklungslieferanten zahlreicher globaler Industrieunternehmen gemacht. Mit seinen Ideen und Entwicklungen trägt es zu mehr Effizienz, Sicherheit und Umweltfreundlichkeit ihrer Innovationen bei.



Im Jahr 1917 gegründet, zählt LEONI heute zu den führenden Unternehmen für Kabeltechnologie in Europa. Rund 68.000 hoch qualifizierte Mitarbeiter in 31 Ländern arbeiten gemeinsam daran, die führende Marktposition weltweit zu sichern und auszubauen. Dabei konzentriert das Unternehmen sein Geschäft auf die wachstumsintensiven Kernmärkte Automobile & Nutzfahrzeuge, Industrie & Gesundheitswesen, Kommunikation & Infrastruktur, Haus- & Elektrogeräte, Drähte & Litzen.



LEONI verfügt über ein einzigartiges Produkt-, Technologie- und Leistungsportfolio, das schon heute nahezu alle Bereiche der Kabeltechnik abdeckt und durch neue umweltfreundliche Lösungen beständig erweitert wird. Als einer der ersten Kabelhersteller der Welt hat das Unternehmen mit Green Technology eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie unterstreicht das klare Bekenntnis zu verantwortungsvollem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette. (06.01.2017/ac/a/d)







Nürnberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Systematica Investments Limited baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der LEONI AG leicht ab:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Systematica Investments Limited ziehen sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Automobilzulieferers LEONI AG (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF) etwas zurück.Der von Leda Braga im Jahr 2015 gegründete und ca. 8,8 Mrd. USD schwere Hedgefonds Systematica Investments Limited hat am 04.01.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition in den Aktien der LEONI AG von 0,61% auf 0,59% reduziert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der LEONI AG:1,32% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (02.06.2016)1,20% WorldQuant, LLC (04.01.2017)0,83% D. E. Shaw Valence International, Inc. (29.10.2012)0,59% Systematica Investments Limited (04.01.2017)0,59% Canada Pension Plan Investment Board (30.11.2015)0,58% AHL Partners LLP (29.12.2016)0,50% Oxford Asset Management (22.03.2016)0,50% BlackRock Investment Management (UK) Limited (15.12.2016)0,48% Marshall Wace LLP (15.12.2016)0,47% Highbridge Capital Management, LLC (27.07.2016)0,46% BlueCrest Capital Management Limited (17.04.2013)Börsenplätze LEONI-Aktie:Xetra-Aktienkurs LEONI-Aktie:35,30 EUR -0,27% (06.01.2017, 11:41)