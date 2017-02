XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

78,85 EUR -0,19% (24.02.2017, 13:15)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

78,809 EUR -0,11% (24.02.2017, 13:22)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist die LEG mit zehn Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 645 Millionen Euro. (24.02.2017/ac/a/d)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer CQS (UK) LLP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der LEG Immobilien AG stark an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds CQS (UK) LLP attackieren die Aktien der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) wieder stark.Der Hedgefonds CQS (UK) LLP mit Sitz in London, Großbritannien, hat am 22.02.2017 seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,00% auf 1,10% der LEG Immobilien-Aktien erhöht.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den LEG Immobilien-Aktien:0,45% Arrowgrass Capital Partners LLP (31.10.2016)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der LEG Immobilien AG: mindestens 1,55%.Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: