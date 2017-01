Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

73,751 EUR -0,94% (05.01.2017, 10:22)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist die LEG mit zehn Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 645 Millionen Euro. (05.01.2017/ac/a/d)

Paris (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Michael Burt von Exane BNP Paribas:Michael Burt, Analyst von Exane BNP Paribas, rät in einer aktuellen Branchenstudie zum Kauf der Aktie des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF), senkt aber das Kursziel von 91 auf 86 Euro.Steigende Anleiherenditen machten es den Immobilienaktien 2017 zwar schwerer, so der Analyst in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Links liegen lassen sollten die Investoren die Branche allerdings nicht. In Kontinentaleuropa sei jedoch nun eine strengere Auswahl angebracht. Die Aktienkurse der deutschen Immobilienunternehmen seien zuletzt trotz starker Fundamentaldaten unter Druck geraten. Darin sehe Burt eine gute Einstiegschance.Michael Burt, Analyst von Exane BNP Paribas, hat in einer aktuellen Branchenstudie die LEG Immobilien-Aktie von "neutral" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 91 auf 86 Euro reduziert. (Analyse vom 04.01.2016)XETRA-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:73,74 EUR +0,34% (05.01.2017, 10:13)