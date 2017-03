Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

75,076 EUR (13.03.2017)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern ein führendes börsennotiertes Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2016 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 763 Millionen Euro. (14.03.2017/ac/a/d)



New York (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Julian Livingston-Booth von Goldman Sachs:Julian Livingston-Booth, Aktienanalyst von Goldman Sachs, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Geschäftszahlen sein Kursziel für die Aktie der LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Die Ergebnisse des Unternehmens würden darauf hindeuten, dass sich die Kapitalrendite im Jahr 2016 weiter verbessert habe, was das Aufwärtspotenzial des Wertpapiers stütze, so der Analyst. Er räume LEG Immo jedoch kaum mehr Luft nach oben ein als der europäischen Branche.Julian Livingston-Booth, Aktienanalyst von Goldman Sachs, hat das Kursziel für die LEG Immobilien-Aktie von 82,20 auf 85,50 Euro erhöht, sein Votum jedoch bei "neutral" belassen. (Analyse vom 14.03.2017)