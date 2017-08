Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist die LEG mit zehn Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 645 Millionen Euro. (10.08.2017/ac/a/d)

fFrankfurt (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Analyst Thomas Neuhold von Kepler Cheuvreux:Thomas Neuhold, Analyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie der Immobiliengesellschaft LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).Die Q2-Ergebnisse seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch nach dem jüngsten Zukauf von 2.100 Wohneinheiten dürfte das Immobilienportfolio des Düsseldorfer Konzerns weiter wachsen.Thomas Neuhold, Analyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die LEG Immobilien-Aktie mit einem Kursziel von 100 Euro bestätigt. (Analyse vom 30.06.2017)Xetra-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:82,64 EUR -1,15% (10.08.2017, 17:35)