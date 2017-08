Xetra-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist die LEG mit zehn Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 645 Millionen Euro. (10.08.2017/ac/a/d)



Essen (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Glockenmeier von der National-Bank AG:Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, stuft in seiner aktuellen Aktienanalyse die LEG Immobilien-Aktie (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) weiterhin mit "verkaufen" ein.Im ersten Halbjahr 2017 hätten sich die Nettomieteinnahmen um 6% auf 206 Mio. Euro verbessert. Der FFO I (operatives Ergebnis nach Zinsen und Steuern) habe 8% auf 149 Mio. Euro zugelegt. Der Net Asset Value/Aktie sei unterstützt von einer Immobilienneubewertung auf 73,43 Euro gestiegen (31.12.2016: 67,15 Euro). Der Verschuldungsgrad habe bei 45,3% gelegen.Aufgrund von Zukäufen habe LEG die Prognosen leicht erhöht: Für 2017 sei die Erwartung um 0,6% auf einen FFO I von 290 bis 295 Mio. Euro bzw. 4,59 bis 4,67 Euro/Aktie (+9% ggü. 2016) erhöht worden. Für 2018 werde nun ein FFO von 315 bis 323 Mio. Euro (bisher 310 bis 316 Mio. Euro) bzw. 4,99 bis 5,11 Euro/Aktie (+9% ggü. 2017) erwartet. Die Dividende für 2017 solle weiterhin 65% des FFO I ausmachen.LEG habe gute Zahlen präsentiert, die aber ohne Überraschungen gewesen seien. Das Unternehmen profitiere weiterhin von solidem Mietwachstum (organisch +3,4%) und getätigten Zukäufen. Im Mai habe LEG angekündigt, sich in konkreten Gesprächen über den Kauf von Wohnungsportfolien zu befinden. Nun habe LEG wie angekündigt geliefert und 2.100 Wohnungen in Düsseldorf und Neuss zu einem Preis von 280 Mio. Euro erworben. Weitere Zukäufe in ähnlicher Größenordnung wären noch finanzierbar, ohne das Kapital zu erhöhen. Vorstandschef Hegel habe sich zur konkreten Akquisitionspipeline bzw. Volumina nicht äußern wollen. Das Risiko einer Kapitalerhöhung bestehe nach Erachten der Analysten jedoch weiterhin, zumal der Verschuldungsgrad (LTV bei 45%) bereits relativ hoch sei und sich durch die jüngsten Zukäufe noch erhöhe.Trotz der guten mittelfristigen fundamentalen Perspektiven bleibt Markus Glockenmeier, Aktienanalyst der National-Bank AG, daher vorsichtig und behält seine "verkaufen"-Einstufung für die LEG Immobilien-Aktie bei, zumal der Anleger weiterhin die Zinssensitivität im Auge behalten sollte. Denn obwohl die operative Seite kurz- bzw. mittelfristig kaum betroffen sei, würden Immobilienwerte stark auf eine Änderung des Zinsumfeldes reagieren. (Analyse vom 10.08.2017)Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: