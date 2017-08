Xetra-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

82,72 EUR -0,14% (15.08.2017, 16:18)



Tradegate-Aktienkurs LEG Immobilien-Aktie:

82,561 EUR -0,64% (15.08.2017, 15:54)



ISIN LEG Immobilien-Aktie:

DE000LEG1110



WKN LEG Immobilien-Aktie:

LEG111



Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEG



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LEG Immobilien-Aktie:

LEGIF



Kurzprofil LEG Immobilien AG:



Die LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF) ist mit rund 130.000 Mietwohnungen und zirka 350.000 Bewohnern eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland. In Nordrhein-Westfalen ist die LEG mit zehn Niederlassungen und mit persönlichen Ansprechpartnern vor Ort vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2015 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 645 Millionen Euro. (15.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - LEG Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Wohnungsunternehmens LEG Immobilien AG (ISIN: DE000LEG1110, WKN: LEG111, Ticker-Symbol: LEG, Nasdaq OTC-Symbol: LEGIF).In H1 habe das Unternehmen Mieterlöse in Höhe von EUR 263,7 Mio. und damit eine Steigerung um 5,7% gegenüber dem Vorjahreszeitraum generiert. Die Leerstandsquote sei um 40 Basispunkte auf 3,7% gestiegen (auf vergleichbarer Basis: +30 Basispunkte auf 3,4%). Das Ergebnis aus Vermietung und Verpachtung sei von EUR 190,4 Mio. auf EUR 202,7 Mio. (+6,5%) gewachsen. Das Betriebsergebnis habe in den ersten sechs Monaten 2017 von EUR 137,0 Mio. auf EUR 664,1 Mio. fast verfünffacht werden können. Die FFO (Funds From Operations) habe im Zeitraum von Januar bis Juni 2017 einen um 8,1% (je Aktie: 7,8%) höheren Wert von EUR 148,8 Mio. (EUR 2,36 je Aktie) gegenüber EUR 137,6 Mio. (EUR 2,19 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet.Nach den erwartungsgemäß guten Zahlen für das erste Halbjahr 2017 habe der Vorstand wegen des Zukaufs von 2.100 Wohnungen die Prognose für den operativen Gewinn für 2017 und 2018 angehoben.Börsenplätze LEG Immobilien-Aktie: