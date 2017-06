Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

68,061 EUR +2,12% (02.06.2017, 11:55)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (02.06.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie nähert sich ihrem Rekordstand - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) konnte im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres seine Unternehmensergebnisse deutlich steigern, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Auf der Hauptversammlung Ende Mai habe der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert eine Zunahme des Umsatzes im ersten Quartal um 25 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro vermeldet. Um denselben Wert habe auch der Gewinn in den ersten drei Monaten zugelegt, von 252 auf 328 Millionen Euro. Bereits vergangenes Jahr habe der Gewinn trotz leicht rückläufigen Umsatzes deutlich gesteigert werden können. Zudem habe Zachert durch die milliardenschwere Übernahme des US-Konzerns Chemtura den Konzern in der Breite ausbauen und seit seinem Amtsantritt im Jahr 2014 das Unternehmen grundlegend sanieren können."LANXESS ist heute ein neu aufgestellter Konzern - profitabel, stabil und wachstumsstark", erkläre Zachert das Erfolgsrezept. Dies scheine auch Investmentlegende Warren Buffett überzeugt zu haben, der vor kurzem mit drei Prozent bei LANXESS eingestiegen sei.Der Aktienkurs befinde sich nach einem starken Jahr 2016 seit Jahresbeginn in einer Seitwärtsbewegung, habe zuletzt aber vom Einstieg des US-Starinvestors profitiert. Gleichzeitig nähert sich der Aktienkurs seinem Rekordstand von 70 Euro an, der im Februar 2013 erreicht wurde, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe vom 02.06.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:68,10 EUR +2,48% (02.06.2017, 11:38)