Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 16.700 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 54 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (19.05.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) charttechnisch unter die Lupe.Die Hochpunkte der letzten Jahre habe die LANXESS-Aktie jeweils knapp unterhalb der Marke von 70 EUR ausgeprägt. Auf diesem Niveau habe sich also ein hartnäckiger Widerstand etabliert. Im Dunstkreis dieser Hürde habe die Aktie zuletzt ein sog. "tweezer top" ausgeprägt, da die Hochs der letzten beiden Wochen nur wenige Cents auseinandergelegen hätten. Gleichzeitig umschließe der Körper der zurückliegenden Woche das Pendant der Vorperiode vollständig, so dass ein "bearish engulfing" entstehe. Die beiden negativen Candlestickmuster würden also die Risiken betonen, zumal aufgrund der nahezu deckungsgleichen Hochpunkte vom Januar und Mai (68,84/69,12 EUR) eine gewisse Doppeltopgefahr vorliege.Auch die quantitativen Indikatoren würden aktuell zur Vorsicht nahmen. Während der MACD an seiner Signallinie gescheitert sei und wieder unten abzuprallen drohe, zeige sich zwischen dem eigentlichen Chart- und dem RSI-Verlauf eine negative Divergenz. Die erste wichtige Haltezone beginne im Bereich der 38-Wochen-Linie (akt. bei 60,97 EUR) und erstrecke sich bis zum Märztief bei 59,89 EUR. Bei einem Abgleiten unter diese Bastion wäre das diskutierte Doppeltop tatsächlich Realität. Der Sprung über die Marke von 70 EUR würde indes die bestehenden Gefahren negieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.05.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:65,30 EUR +0,09% (19.05.2017, 13:36)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:65,339 EUR -0,26% (19.05.2017, 13:31)