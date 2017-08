ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (30.08.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktie: Noch kein Verkaufssignal - ChartanalyseSeit grob August 2010 befindet sich das Papier des Spezialchemie-Konzerns LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) in einer unruhigen Handelsspanne zwischen 31,34 und 70,67 Euro im Hoch, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Naturgemäß hätten sich Trendkanäle stetig abgewechselt, zuletzt hätten Händler einen Aufwärtstrend bis 70,67 Euro erlebt, wovon LANXESS aber wieder abgelassen habe und zur Unterseite abgedreht sei. Seit Mitte dieses Jahres seien daher fallende Kursnotierungen in dem Wertpapier zu beobachten, die bis auf ein Niveau von knapp unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 auf 61,76 Euro abwärts geführt hätten. Zwar hätten Marktteilnehmer nur wenig später versucht eine Gegenoffensive zu starten, diese habe jedoch rasch am EMA 50 geendet und im gestrigen Handel sogar mit einem Abverkauf auf die jüngsten Verlaufstiefs abwärts geführt. Ein nachhaltiger Bruch dieser dürfte daher eine Fortsetzung der im Juni gestarteten Korrektur bedeuten und eigne sich tendenziell für ein Short-Investment.Allerdings sei der Boden aus Mitte August noch nicht nachhaltig unterschritten worden, weshalb streng genommen noch kein Verkaufssignal vorliege. Dieses könnte aber mit einem weiteren Abverkauf etabliert werden und Anleger im Anschluss davon profitieren, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 30.08.2017)XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:62,63 EUR +0,47% (30.08.2017, 09:16)Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:62,709 EUR -0,24% (30.08.2017, 09:18)