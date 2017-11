Tradegate-Aktienkurs LANXESS-Aktie:

64,769 EUR -3,19% (15.11.2017, 17:20)



ISIN LANXESS-Aktie:

DE0005470405



WKN LANXESS-Aktie:

547040



Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LXS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol LANXESS-Aktie:

LNXSF



Kurzprofil LANXESS AG:



Die LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, NASDAQ OTC-Symbol: LNXSF) ist ein führender Spezialchemie-Konzern, der 2016 einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro erzielte und aktuell rund 19.200 Mitarbeiter in 25 Ländern beschäftigt. Das Unternehmen ist derzeit an 75 Produktionsstandorten weltweit präsent.



Das Kerngeschäft von LANXESS bilden Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von chemischen Zwischenprodukten, Spezialchemikalien und Kunststoffen. Mit ARLANXEO, einem Gemeinschaftsunternehmen mit Saudi Aramco, ist LANXESS zudem führender Anbieter für synthetischen Kautschuk. LANXESS ist Mitglied in den führenden Nachhaltigkeitsindices Dow Jones Sustainability Index (DJSI World) und FTSE4Good. (15.11.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - LANXESS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Spezialchemie-Konzerns LANXESS AG (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF).Der Kölner Konzern habe Rekordzahlen für das dritte Quartal vorlegen können und befinde sich damit auf bestem Weg, auch im Gesamtjahr 2017 das höchste operative Ergebnis der Unternehmengeschichte zu erzielen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz anhaltender Schwäche im Bereich Agro und eines spürbaren Gegenwinds von der Währungsseite habe der Vorstand das untere Ende der Spanne angehoben, in der das bereinigte EBITDA erwartet werde. Erfreulich sei auch, dass dank des hohen Cashflow der Abbau der übernahmebedingt gestiegenen Verschuldung schneller als vorgesehen möglich sei. Mit 2,277 Mrd. Euro per 30. September hätten die Nettofinanzverbindlichkeiten um 10% unter dem Stand vom 30. Juni und um 5% unter dem Wert per 31.12.2016 gelegen.Die angekündigten Schritte zur künftigen Bilanzierung der Beteiligung an ARLANXEO würden LANXESS dem Ziel näher bringen, die EBITDA-Marge zu steigern und zu verstetigen. Die negative Börsenreaktion auf den Zwischenbericht sei laut Strauß nicht nachvollziehbar.Börsenplätze LANXESS-Aktie:XETRA-Aktienkurs LANXESS-Aktie:64,84 EUR -2,91% (15.11.2017, 17:04)