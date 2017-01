Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das portal liberal hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:



Zur Forderung der Grünen, eine Kennzeichnungspflicht für Social Bots einzuführen, erklärt der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki:



"Die Grünen scheinen angesichts dramatisch fallender Umfragewerte im Wahljahr in schiere Panik zu fallen. Anders kann man die aktuelle Verzweiflungstat nicht erklären, eine Kennzeichnungspflicht für so genannte Social Bots einzuführen. Vielleicht ist es aber für die Grünen auch eine neue Information, dass das Internet weltumspannend ist. Wer glaubt, mit Maßnahmen der deutschen Rechtsordnung auf Server in Washington, Moskau oder Timbuktu Einfluss nehmen zu können, lebt wahrscheinlich noch in seiner bunten Traumwelt des letzten Jahrhunderts." (23.01.2017/ac/a/m)







