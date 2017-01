XETRA-Aktienkurs Krones-Aktie:

Die Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF) plant, entwickelt und fertigt Einzelmaschinen sowie schlüsselfertige Anlagen für alle Bereiche der Abfüll- und Verpackungstechnik und die Getränkeproduktion. Damit gilt Krones als einer der weltweit führenden Konzerne der Branche. Zu den Abnehmern gehören internationale Unternehmen aus den Bereichen Getränke-, Lebensmittel- sowie Chemie- und Pharmaindustrie. (05.01.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Krones-Aktienanalyse von Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank:Sebastian Growe, Analyst der Commerzbank, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers Krones AG (ISIN: DE0006335003, WKN: 633500, Ticker-Symbol: KRN, NASDAQ OTC-Symbol: KRNNF).Unter den deutschen Industriewerten gehöre das Papier des oberpfälzischen Unternehmens zu seinen Favoriten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Krones AG dürfte die operative Gewinnmarge (EBIT-Marge) in den kommenden Jahren steigern.Sebastian Growe, Analyst der Commerzbank, hat in einer aktuellen Branchenstudie das "buy"-Votum für die Krones-Aktie mit einem Kursziel von 115 Euro bestätigt. (Analyse vom 05.01.2017)Tradegate-Aktienkurs Krones-Aktie:89,639 EUR +1,76% (05.01.2017, 13:15)