Tradegate-Aktienkurs Kontron-Aktie:

2,906 EUR +0,97% (17.02.2017, 11:22)



ISIN Kontron-Aktie:

DE0006053952



WKN Kontron Aktie:

605395



Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KBC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KOTRF



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: DE0006053952, WKN: 605395, Ticker-Symbol: KBC, Nasdaq OTC-Symbol: KOTRF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Embedded Computer Technologie (ECT) bzw. eingebetteter Rechnertechnologie. Beleifert werden führende OEMs, Systemintegratoren und Anwendungsanbieter aus den Bereichen Daten- und Telekommunikation, Automatisierung, Mobile Computing, Medizin- und Militärtechnik, Aerospace sowie Mess- und Regeltechnik. Der englische Begriff Embedded steht für integrierte Steuerungseinheiten mit eigener Intelligenz.



Weltweit gehört das Unternehmen zu den fünf größten Anbietern von EC-Technologien. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten der Kontron-Rechner erstreckt sich von Informations- und Transaktionsterminals wie Geld- und Bankautomaten über medizinische Geräte und Systeme, Kfz-Diagnose- und Navigationssysteme bis hin zum gesamten Telekommunikationsbereich oder der spezialisierten Internetanwendung des gesicherten Business-to-Business-Datenverkehrs. Im Bereich Privathaushalte ermöglichen Kontron-Rechner beispielsweise den multimedialen Einsatz des Fernsehers. (17.02.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Minicomputerherstellers Kontron AG (ISIN: DE0006053952, WKN: 605395, Ticker-Symbol: KBC, Nasdaq OTC-Symbol: KOTRF).Kontron habe am 15.02. mitgeteilt, dass die Kontron AG mit der S&T Deutschland Holding AG, einer 100%-igen Tochtergesellschaft der im TecDAX gelisteten S&T AG, eine Absichtserklärung zur geplanten Verschmelzung der Kontron AG auf die nicht börsennotierte S&T Deutschland Holding AG abgeschlossen habe. Die Verschmelzung solle in den nächsten zwei Monaten evaluiert und entsprechend vorbereitet werden, und den Hauptversammlungen der Kontron AG wie auch der S&T Deutschland Holding AG, die spätestens jeweils im Juni 2017 stattfinden sollten, zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Die Aktionäre von Kontron könnten sich Unternehmensangaben zufolge für ein Barabfindungsangebot entscheiden oder im Zuge einer Sachkapitalerhöhung die Gegenleistung von 90% in neuen S&T-Aktien sowie von 10% als Barkomponente annehmen. Die Sachkapitalerhöhung solle im Anschluss an die Verschmelzung durchgeführt werden und voraussichtlich im Herbst 2017 abgeschlossen sein.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Kontron-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen" ein. Das Kursziel werde bei 2,30 Euro belassen. (Analyse vom 17.02.2017)Xetra-Aktienkurs Kontron-Aktie:2,91 EUR +1,22% (17.02.2017, 11:28)