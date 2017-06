Tradegate-Aktienkurs Kontron-Aktie:

3,199 EUR +3,90% (01.06.2017, 12:05)



ISIN Kontron-Aktie:

DE0006053952



WKN Kontron Aktie:

605395



Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KBC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Kontron-Aktie:

KOTRF



Kurzprofil Kontron AG:



Die Kontron AG (ISIN: DE0006053952, WKN: 605395, Ticker-Symbol: KBC, Nasdaq OTC-Symbol: KOTRF) ist einer der weltweit größten Hersteller von Embedded Computer Technologie (ECT) bzw. eingebetteter Rechnertechnologie. Beleifert werden führende OEMs, Systemintegratoren und Anwendungsanbieter aus den Bereichen Daten- und Telekommunikation, Automatisierung, Mobile Computing, Medizin- und Militärtechnik, Aerospace sowie Mess- und Regeltechnik. Der englische Begriff Embedded steht für integrierte Steuerungseinheiten mit eigener Intelligenz.



Weltweit gehört das Unternehmen zu den fünf größten Anbietern von EC-Technologien. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten der Kontron-Rechner erstreckt sich von Informations- und Transaktionsterminals wie Geld- und Bankautomaten über medizinische Geräte und Systeme, Kfz-Diagnose- und Navigationssysteme bis hin zum gesamten Telekommunikationsbereich oder der spezialisierten Internetanwendung des gesicherten Business-to-Business-Datenverkehrs. Im Bereich Privathaushalte ermöglichen Kontron-Rechner beispielsweise den multimedialen Einsatz des Fernsehers. (01.06.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kontron-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Minicomputerherstellers Kontron AG (ISIN: DE0006053952, WKN: 605395, Ticker-Symbol: KBC, Nasdaq OTC-Symbol: KOTRF).Die S&T AG habe das Umtauschverhältnis zur geplanten Sachkapitalerhöhung bekannt gegeben. Voraussetzung sei, dass die Hauptversammlungen der Kontron AG am 19.06. und der S&T Deutschland Holding AG am 20. Juni dem Abschluss des Verschmelzungsvertrages zustimmen und die zuständigen Registergerichte die Verschmelzung der Kontron AG auf die S&T Deutschland Holding AG eintragen würden. Dann werde die S&T AG allen neuen S&T Deutschland Holding AG-Aktionären (d.h. den früheren Kontron AG-Aktionären) das folgende Angebot unterbreiten: Für jeweils 39 S&T Deutschland Holding AG-Aktien (dies entspreche 39 Kontron AG-Aktien vor Verschmelzung) würden 10 S&T AG-Aktien und eine Zuzahlung von 15 Cent je gewährter S&T AG-Aktie angeboten. Ein erforderlicher Spitzenausgleich erfolge in bar auf Basis eines Wertes von 3,11 Euro je neuer S&T Deutschland Holding AG-Aktie. Dazu solle das Grundkapital der S&T AG erhöht werden, und zwar unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts. Jetzt halte die S&T AG 36,3% der Kontron-Anteile.Markus Friebel, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Kontron-Aktie unverändert mit dem Rating "verkaufen" ein. Das Kursziel sei von 2,50 auf 3,11 Euro (auf die Höhe der Barabfindung) erhöht worden. (Analyse vom 01.06.2017)Xetra-Aktienkurs Kontron-Aktie:3,20 EUR +2,24% (01.06.2017, 11:48)