Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2016 hatte es aus Kapitalmarktsicht in sich: Unsicherheiten über die wirtschaftliche Situation in China sorgten direkt zum Jahresstart zu großen Unruhen auf den internationalen Finanzmärkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der nächste Paukenschlag sei dann in Form des "Brexit-Votums" der britischen Bevölkerung erfolgt. Mit der Präsidentschaftswahl in den USA und dem gescheiterten Verfassungsreferendum in Italien habe es dann auch zum Ende des Jahres noch reichlich politischen Gesprächsstoff gegeben. Die deutschen Verbraucher hätten diesem Sturm getrotzt und das gesamte Jahr über habe sich die Stimmung auf relativ hohem Niveau gehalten. Daran dürfte sich auch bei der heute anstehenden Erhebung für den Januar nichts geändert haben. Dies sei umso bemerkenswerter, als dass der Ölpreis in den letzten Wochen neuerlich massiv zugelegt habe.



Auch den US-Verbrauchern scheine die Fahrt zur Tanksäule noch nicht auf die Laune zu schlagen. Vielmehr habe die erste Schätzung des Konsumentenvertrauens der Universität Michigan für den Dezember eine deutlich verbesserte Stimmung bei den Verbrauchern ausgewiesen. Dies dürfte heute in der finalen Schätzung bestätigt werden. In den USA könnte sich die Hoffnung auf Steuersenkungen durch die neue Regierung beflügelnd auswirken. Sowohl in den USA als auch Deutschland dürfte der private Verbrauch Stütze der wirtschaftlichen Aktivität sein. (23.12.2016/ac/a/m)





