Zitate Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers:



"Zahlreiche vielversprechende Frühindikatoren, insbesondere Stimmungsdaten, deuten für die wichtigsten Weltregionen auf gute Wachstumstrends in den ersten Monaten des neuen Jahres hin."



"Ein zentrales Datum auch für die Finanzmärkte ist der 20. Januar: Es wird mit Spannung erwartet, was Donald Trump bei seiner Amtseinführung als 45. US-Präsident konkret ankündigen wird."



"Anziehende Konjunkturtrends und steigende Gewinnmargen sprechen in vielen Regionen für leicht steigende Aktienmärkte. Wir gewichten Aktien daher weiterhin leicht über und favorisieren regional Europa und Japan." (06.01.2017/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nachdem auch über den Jahreswechsel starke Makrodaten - insbesondere Frühindikatoren wie Stimmungsdaten - das Bild beherrschten, werden in der kommenden Woche einige nennenswerte Konjunkturzahlen erwartet, so die Experten der Merck Finck Privatbankiers.In Deutschland kämen am Montag die Industrieproduktion und die Handelsbilanz für November, im Euroland der entsprechende Arbeitsmarktbericht. Am Dienstag würden Chinas Inflationsrate und Produzentenpreise für Dezember folgen.