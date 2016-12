Der deutsche Arbeitsmarkt (Di., 03.01., 09:55 Uhr) sollte das Jahr 2016 erfolgreich beenden. Die Analysten von Postbank Research würden für Dezember mit einem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen um saisonbereinigt 7 Tsd. Personen rechnen. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sollte bei 6,0% verharren.



Die Stimmung im Verarbeitenden Gewerbe Deutschlands habe sich in den letzten Monaten nicht nur spürbar verbessert, sondern sei gleichzeitig auch so gut wie lange nicht mehr. Dies lasse darauf schließen, dass sich die Industriekonjunktur gegen Jahresende belebt haben sollte. Dennoch würden die Analysten von Postbank Research davon ausgehen, dass die deutschen Auftragseingänge (Fr., 06.01., 08:00 Uhr) im November kräftig um 2,5% gegenüber dem Vormonat gesunken seien. Dies sei aber ausschließlich dem extrem starken Anstieg im Vormonat um 4,9% geschuldet, der einen negativen Rückprall erwarten lasse.



Dagegen würden die Analysten von Postbank Research bei der deutschen Industrieproduktion (Mo., 09.01., 08:00 Uhr) für November mit einem Zuwachs um 0,5% rechnen. Sollten sich diese Erwartungen bestätigen, würde die Entwicklung im Oktober/November bei den Aufträgen auf eine deutlich und bei der Produktion auf eine bislang nur moderat zunehmende Dynamik hindeuten.



Der US-Arbeitsmarkt (Fr., 06.01., 14:30 Uhr) habe sich bis zuletzt positiv entwickelt. Die Analysten von Postbank Research würden fest davon ausgehen, dass sich diese Tendenz zum Jahresschluss 2016 fortgesetzt habe. Dabei könnten sie sich auch vorstellen, dass die Einstellungsneigung der US-Unternehmen im Zuge der zuletzt deutlichen Stimmungsaufhellung kurzfristig sogar noch gestiegen sei. Sie würden für Dezember deshalb einen Zuwachs der Beschäftigungsverhältnisse außerhalb des Agrarsektors um 200 Tsd. gegenüber dem Vormonat erwarten.



Im Gegenzug könnte die gestiegene Zuversicht aber auch mehr US-Bürger dazu bewegt haben, sich aktiv um eine Anstellung zu bemühen. Längerfristig wäre dies zwar positiv für die Beschäftigungsdynamik, kurzfristig würde es aber die Arbeitslosenstatistik aufblähen. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb mit einem leichten Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,7% rechnen, nachdem diese im November deutlich auf 4,6% gefallen sei.



Die Stimmung in den US-Unternehmen befinde sich seit September in einem klaren und kräftigen Aufwärtstrend und sie würden keinen Grund sehen, warum sich diese Tendenz im Dezember umgekehrt haben sollte. Vielmehr würden die Analysten von Postbank Research erwarten, das der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe (Di., 03.01., 16:00 Uhr) weiter von 53,2 auf 53,7 Punkte steige, womit er sein höchstes Niveau seit Anfang 2015 erreichen würde.



Beim US-Serviceindex (Do., 05.01., 16:00 Uhr) würden die Analysten von Postbank Research nach der kräftigen Verbesserung im Vormonat dagegen für Dezember mit einem leichten Rücksetzer von 57,2 auf 56,8 Punkte rechnen. (23.12.2016/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach einer weitgehenden Datenflaute zwischen den Jahren startet das neue Jahr mit einer regelrechten Datenflut, so die Analysten von Postbank Research.Augenmerk sollte dabei unserer Einschätzung nach auf die Inflationsraten für Deutschland (Di., 03.01., 14:00 Uhr) und den Euroraum (Mi., 04.01., 11:00 Uhr) jeweils für Dezember 2016 gelegt werden. Diese dürften jeweils deutlich auf 1,2% bzw. 0,9% steigen. Damit würde die EWU-Inflationsrate immerhin den höchsten Wert seit mehr als drei Jahren erreichen.Treiber dieser Entwicklung seien vor allem die Energiepreise. Dies dürfte denn auch dazu führen, dass die EWU-Inflationsrate erstmals seit drei Jahren wieder höher ausfalle als die EWU-Kerninflationsrate, die die Analysten von Postbank Research unverändert bei 0,8% erwarten würden. Aber auch jenseits der Energiekomponente seien zuletzt einige interessante Entwicklungen zu beobachten gewesen, die auf einen breiter angelegten Trendwechsel nach oben bei der Inflation hindeuten könnten.So seien die deutschen Import- und Erzeugerpreise jeweils ohne Mineralöl und Mineralölprodukte am aktuellen Rand beschleunigt gestiegen, wobei dies immer noch auf sehr moderatem Niveau erfolgt sei. Sollte sich diese Entwicklung aber erst einmal in der Kerninflation niederschlagen, könnte diese auch schneller zulegen, als derzeit noch erwartet werde.