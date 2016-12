In der Euro-Zone würden neben dem Brexit weitere Unwägbarkeiten angesichts der 2017 anstehenden Wahlen in einigen Euro-Ländern existieren, doch die Konjunkturerholung scheine gefestigter und mache sich zunehmend am Arbeitsmarkt positiv bemerkbar. Zudem habe sich die Schuldentragfähigkeit der einzelnen Euro-Länder weiter verbessert. Dies liege an der anziehenden Konjunktur, aber vor allem an der sinkenden Zinslast der Euro-Staaten als Folge der expansiven EZB-Politik. Auf ein unverändertes Tempo der moderaten Expansion würden einige Indikatoren hindeuten, wie z. B. die bis zuletzt recht gute Beschäftigungsdynamik. Sie dürfte die Einkommen der privaten Haushalte weiter steigen lassen und den privaten Konsum begünstigen.



Dennoch bleibe insbesondere in Frankreich und Italien das Wachstum eher überschaubar. Vor allem in Italien belaste das Bankenproblem die Investitionstätigkeit. Die Analysten würden für Frankreich einen BIP-Zuwachs von jeweils 1,2% für 2016 sowie 2017, für Italien von 0,9% für 2016 und 0,7% für 2017 erwarten. In Spanien sollte die gesamtwirtschaftliche Entwicklung etwas an Schwung verlieren. Hier erwarte man ein BIP-Wachstum von 3,2% für 2016 und 1,9% für 2017. In Deutschland habe sich das Wirtschaftstempo im dritten Quartal verlangsamt. Viele Indikatoren würden aber darauf hindeuten, dass die Dynamik im Abschlussquartal wieder an Tempo zulege.



Bei deutschen Unternehmen habe sich in den vergangenen Monaten die Stimmung deutlich aufgehellt und sei unbeeindruckt von dem überraschenden US-Wahlausgang oder dem Brexit-Votum geblieben. Der vielbeachtete Einkaufsmanager-lndex habe sich deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Zählern gehalten. Auch das ifo-Geschäftsklima, der bedeutende Vorlaufindikator für die deutsche Wirtschaftsentwicklung, sei stabil geblieben. Dabei hätten die Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage besser bewertet. Die Aussichten für die kommenden sechs Monate seien dagegen weniger optimistisch geworden als zuvor beurteilt. Dies sei vor allem auf die weniger dynamischen Exportaussichten der Industrieunternehmen zurückzuführen. Im Handel hingegen habe sich die Stimmung verbessert, ebenso in der Baubranche und bei den Dienstleistern.



Hoffnung für die Industrie ergebe sich aber aus den sprunghaft gestiegenen Auftragseingängen im Oktober. Insgesamt bleibe die konjunkturelle Grunddynamik in Deutschland aufgrund der kräftigen Binnennachfrage robust. Wachstumstreiber bleibe der private und staatliche Verbrauch. Zudem dürften die Bauinvestitionen aufwärtsgerichtet verlaufen. Mit zunehmender Belebung der Weltkonjunktur sollte der Außenhandel ebenfalls positive Wachstumsbeiträge liefern, auch wenn die Importe stark bleiben würden. Für das letzte Vierteljahr des laufenden Jahres sei damit zu rechnen, dass die Wachstumsrate des BIP an das höhere Tempo des ersten Halbjahres anknüpfen werde. Und auch im nächsten Jahr sollte das Wachstum robust bleiben. So würden die Analysten an ihrer saisonbereinigten BIP-Prognose von 1,7% für 2016 und 1,5% für 2017 weitgehend unverändert festhalten.



Die Unsicherheiten würden allerdings nicht zuletzt aufgrund des Brexit, der Unwägbarkeiten der zukünftigen US-Politik und der politischen Lage in Italien hoch bleiben. Durch die zunehmend negative Wahrnehmung von Globalisierungsprozessen sowie die stärkere Betonung nationalstaatlicher Souveränität könnten extreme politische Parteien bei den in einigen Ländern der Euro-Zone 2017 anstehenden Wahlen an Bedeutung gewinnen. Die hiervon ausgehende Unsicherheit über die zukünftigen institutionellen und regulatorischen Rahmenbedingungen könnte die Investitionsneigung der Unternehmen spürbar dämpfen.







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Weltkonjunktur zeigte sich im laufenden Jahr relativ robust und sollte ihr moderates Wachstum im Jahr 2017 fortsetzen, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.