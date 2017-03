ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 200 Standorten in 14 Ländern bedient der Konzern rund 140.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.600 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von rund 6,4 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (03.03.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktie: Stahlhändler zurück in der Gewinnzone - AktienanalyseDie schwierigen Jahre scheinen für den Stahlhändler Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) erst einmal vorbei zu sein, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Nachdem der Konzern für das Geschäftsjahr 2015 noch einen Rekordverlust in Höhe von 347 Millionen Euro verzeichnet habe und vom MDAX in den SDAX herabgestuft worden sei, habe der Vorstandsvorsitzende Gisbert Rühl für das Geschäftsjahr 2016 wieder positive Zahlen vermelden können. Zwar sei Klöckner & Co weiterhin in hohem Maße von der Entwicklung des Stahlpreises abhängig, doch das Duisburger Unternehmen habe durch seinen strikten Sparkurs die Wettbewerbsfähigkeit verbessert. Unter dem Strich stehe für das vergangene Jahr ein Gewinn von 38 Millionen Euro zu Buche - trotz des um rund elf Prozent gesunkenen Umsatzes. Durch eine neue Organisationsstruktur und eine fortschreitende Digitalisierung sollten die Kosten auch 2017 weiter gesenkt werden.Zudem rechne Firmenchef Rühl mit einer steigenden Nachfrage sowie höheren Stahlpreisen und stelle seinen Aktionären eine Dividende in Aussicht. "Vor dem Hintergrund der erreichten Rückkehr in die Gewinnzone und der verbesserten Rahmenbedingungen werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 20 Cent je Aktie vorschlagen", so Rühl. Der Aktienkurs bewegt sich seit Beginn 2017 allerdings in einem Seitwärtstrend nahe am 5-Jahres-Hoch, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 03.03.2017)XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:11,59 EUR -3,62% (03.03.2017, 14:50)Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:11,534 EUR -4,07% (03.03.2017, 14:57)