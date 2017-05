XETRA-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,754 EUR +0,39% (26.05.2017)



Tradegate-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:

9,769 EUR +0,70% (26.05.2017)



ISIN Klöckner & Co-Aktie:

DE000KC01000



WKN Klöckner & Co-Aktie:

KC0100



Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KCO



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Klöckner & Co-Aktie:

KLKNF



Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 190 Standorten in 13 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (29.05.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) jetzt einzusteigen.Die Börsen seien in Hausse-Laune. Der DAX markiere eine neue Bestmarke. MDAX und SDAX würden ihre Rekordnotizen weiter ausbauen. Zahlreiche Aktien würden auf einem Rekordniveau notieren. Größere Loser, zumindest im SDAX und MDAX, seien eher selten. Eine Loser-Aktie hätten die Experten entdeckt. Es sei die Aktie von Klöckner & Co. Noch im Januar sei das Papier in Party-Laune gewesen und habe bei fast 13 Euro gehandelt. Inzwischen habe die Keule zugeschlagen und die Aktie sei unter die Marke von 10 Euro gefallen.Ein Kursverlust von einem Viertel sei angesichts der Hausse durchaus beachtlich für einen Wert im SDAX. Aber die Stahlbranche sei nun mal eben keine Spaßbranche. Der produzentenunabhängige Stahl- und Metalldistributor unterliege nun einmal den Schwankungen der Branche und natürlich der entsprechenden Preisentwicklung. Die Zahlenentwicklung sei sehr zyklisch. Jahre mit üppigen Gewinnen würden sich durchaus mit üppigen Verlustjahren abwechseln. 2015 sei für Klöckner & Co. ein Katastrophenjahr gewesen. 2016 sei wieder Geld verdient worden. Das EBITDA im vergangenen Jahr habe bei 196 Mio. Euro und das Nettoergebnis bei 38 Mio. Euro gelegen. 2015 seien unterm Strich gut 350 Mio. Euro versenkt worden. Der Umsatz habe 2016 bei über 5,7 Mrd. Euro gelegen.Gut gestartet seien die Duisburger ins Jahr 2017. Die Einnahmen hätten preisgetrieben um über 15% auf 1,6 Mrd. Euro expandiert. Als Folge des verbesserten Preisumfelds und zusätzlich getrieben durch die Effekte aus Restrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen habe das EBITDA von 16 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 77 Mio. Euro im ersten Quartal 2017 mehr als vervierfacht werden können. Netto hätten alleine in Q1 mehr als 36 Mio. Euro in der Kasse geklingelt. KlöCo-Chef Gisbert Rühl erwarte in Q2 eine stabile Preisentwicklung, nachdem die Preise in Q1 angestiegen seien. In der Zeit von April bis Juni erwarte er ein EBITDA von 60 bis 70 Mio. Euro und erneut ein positives Nettoergebnis.Im Gesamtjahr sollten das EBITDA und das Konzernergebnis. insbesondere wegen des deutlich besseren ersten Quartals, einer leicht anziehenden Nachfrage und den diesjährigen Effekten aus dem Programm One Europe merklich ansteigen. Ein EBITDA von über 250 Mio. Euro im Gesamtjahr 2017 sollte drin sein. Bisher habe Rühl nur von einer leichten Steigerung des EBITDA und des Nettoergebnisses gesprochen. Er habe somit die Prognose für 2017 angehoben, was er den gestiegenen Stahlpreisen im Q1 zu verdanken habe.Mit einem langfristigen und guten Investment habe Klöckner & Co. ohnehin nicht wirklich viel gemeinsam. Da helfe es auch nicht wirklich, dass Rühl für 2016 eine Dividende von 20 Cent je Aktie ausgeschüttet habe. Die Dividende bei KlöCo sei nämlich nicht nachhaltig. Insgesamt habe die Aktie als Investment sicherlich wenig Sex-Appeal. Das Papier sei allerdings aufgrund der Volatilität vor allem für Trader ein Eldorado und für kurzfristig orientierte Anleger interessant. Aktuell werde der SDAX-Konzern nämlich mit weniger als 1 Mrd. Euro kapitalisiert. Das erscheine den Experten zumindest kurzfristig zu wenig. Somit werde die Aktie aktuell nur mit dem 4fachen EBITDA des Jahres 2017 gehandelt. Das könne durchaus mehr sein und sei auch optisch gering. Das KGV schätze man für 2017 auf 10 bis 12. Um ein echtes Schnäppchen handle es sich bei KlöCo dennoch nicht. Den Konzern würden noch Nettoschulden von 475 Mio. Euro per Ende Q1 sowie Rückstellungen für Pensionen in Höhe von rund 350 Mio. Euro drücken.Summa summarum raten die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bei der Klöckner & Co-Aktie dennoch jetzt einzusteigen. 10 bis 15% könnten für Trader drin sein. Zumal sich das Papier in den letzten drei Monaten wirklich grauenvoll entwickelt habe. Ein Rebound wäre möglich; schon alleine deshalb, weil viele Investoren derzeit nach solchen optisch günstigen Kandidaten lechzen würden. Immer mal wieder werde dem Konzern auch nachgesagt, dass Unternehmer-Haudegen Friedhelm Loh sich stärker bei KlöCo engagieren wolle und seinen Anteil von über 25% an Klöckner & Co. ausbaue. Das wäre natürlich ein Segen für das Papier und den Aktienkurs. (Analyse vom 29.05.2017)Börsenplätze Klöckner & Co-Aktie: