Kurzprofil Klöckner & Co SE:



Die Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) ist weltweit einer der größten produzentenunabhängigen Stahl- und Metalldistributoren und eines der führenden Stahl-Service-Center-Unternehmen. Über sein Distributions- und Servicenetzwerk von rund 170 Standorten in 12 Ländern bedient der Konzern rund 130.000 Kunden. Neben Unternehmen der Bauindustrie sowie des Maschinen- und Anlagenbaus beliefert Klöckner & Co Kunden aus der Automobil- und Chemieindustrie, dem Schiffsbau sowie aus den Bereichen Haushaltsgeräte, Gebrauchsgüter und Energie. Aktuell beschäftigt Klöckner & Co rund 9.100 Mitarbeiter. Der Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von rund 5,7 Mrd. EUR.



Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Regulierten Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen. Die Klöckner & Co-Aktie ist im SDAX-Index der Deutschen Börse gelistet. (31.10.2017/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Klöckner & Co (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe.Klöckner & Co habe im dritten Quartal etwas besser abgeschnitten, als vom Management zuvor erwartet. Eine Absatzsteigerung von 2,6% auf 1,54 Mio. Tonnen sei dank höherer Durchschnittspreise in ein Erlöswachstum von 9,4% auf 1,57 Mrd. Euro umgesetzt worden. Daraus habe ein EBITDA von 47 Mio. Euro resultiert, das zwar um ein Drittel unter dem Vorjahreswert gelegen habe, aber die ausgegebene Zielspanne von 35 bis 45 Mio. Euro übertroffen habe. Ein noch besseres Ergebnis sei durch einen überproportionalen Anstieg des Materialaufwands verhindert worden, der um 13,9% auf 1,26 Mrd. Euro zugelegt habe. Zudem seien die sonstigen betrieblichen Erträge mit 9,1 Mio. Euro deutlich unter dem Vorjahreswert (17,4 Mio. Euro) geblieben.Für das Gesamtjahr habe das Management lediglich die Prognose bekräftigt, die eine Steigerung des EBITDA um mehr als 10% vorsehe. Das könnte schon mit einem operativen Ergebnis von 29 Mio. Euro im Schlussquartal erreicht werden. Obwohl die Stahl- und Eisenerzpreise zuletzt wieder etwas gefallen seien, dürfte das recht konservativ sein - für die Aktie habe aus diesem Schritt jedenfalls kein Rückenwind resultiert. Auch die Ausdehnung der strategischen Ziele von 2020 auf 2022 - teilweise verbunden mit höheren Zielmarken - habe für den Moment nicht gerade ein Kaufargument dargestellt.Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" haben trotzdem noch Geduld mit Klöckner, denn die Richtung stimmt. (Ausgabe 42 vom 28.10.2017)Xetra-Aktienkurs Klöckner & Co-Aktie:10,11 EUR +1,30% (30.10.2017, 17:35)