Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaft im Euroraum ist mit großem Elan in dieses Jahr gestartet, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wirtschaft und Finanzmärkte haben auf die politischen Ereignisse in Europa und den USA in den vergangenen Monaten maßvoll reagiert, wenn auch die gestiegene Unsicherheit Investitionen zurückgehalten hat. Das laufende Jahr wird ebenfalls von politischen Headlines geprägt sein: Säbelrasseln begleitet die Brexit-Verhandlungen, die handelspolitische Ausrichtung der USA ist unklar und auch die anstehenden Wahlen in den Niederlanden, Frankreich, Deutschland und - spätestens im Frühjahr 2018 - in Italien dürften weiterhin für Abwarten auf Seiten der Wirtschaft sorgen."Die Eurozone befindet sich mittlerweile in ihrem vierten Aufschwungsjahr in Folge. Doch ein echter konjunktureller Befreiungsschlag ist aufgrund der politischen Unwägbarkeiten nicht drin. Die Unternehmen werden im aktuellen Umfeld bei den Investitionen weiter mit angezogener Handbremse fahren", sagt Dr. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt der KfW Bankengruppe. Entscheidend sei nun, dass die Europäer ein tragfähiges Zukunftsszenario entwickelten und die Zuversicht in die politische Stabilität der Eurozone stärkten. "Mit dem Weißbuch der Europäischen Kommission liegen nun Optionen für eine Weiterentwicklung der Europäischen Union auf dem Tisch. Zumindest für die Eurozone ist der Weg in engere Zusammenarbeit und zunehmende Konvergenz weiterhin ökonomisch unerlässlich und politisch richtig." (07.03.2017/ac/a/m)