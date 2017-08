Hannover (www.aktiencheck.de) - Inzwischen hat die Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens begonnen, so die Analysten der Nord LB.



Die US-Regierung habe zuvor ein Eckpunktepapier veröffentlicht, welches die operativen Ziele Washingtons bei der anstehenden Reform des NAFTA-Vertrages kodifiziert habe. Ein Ende der NAFTA sei damit natürlich deutlich unwahrscheinlicher geworden. Donald Trump habe jüngst aber erneut damit gedroht, das in den USA sehr umstrittene Freihandelsabkommen doch noch zu kündigen. Der US-Präsident habe zu Protokoll gegeben, dass er nicht an einen "Deal" glaube. Diese Wortmeldung dürfte jedoch Teil einer sehr offensiven Verhandlungsstrategie Washingtons sein.



Ein erstes Gespräch habe erwartungsgemäß noch keine Ergebnisse gebracht. Die Vertreter der USA, Kanadas und Mexikos würden sich nun regelmäßig zu weiteren Meetings treffen. Bereits bis zum Ende des Jahres solle eine Einigung erzielt werden. Dies sei ein sehr ambitionierter Zeitplan. Einige Ansinnen Washingtons würden in Ottawa sehr kritisch gesehen. Problematisch dürfte vor allem sein, dass das Weiße Haus es der kanadischen Seite deutlich schwerer machen wolle, Anti-Dumpingmaßnahmen der USA vor einem Schiedsgericht der NAFTA zu kippen. Der offensive Auftritt Donald Trumps möge helfen, den Verantwortlichen in Kanada auch in dieser Frage gewisse Zugeständnisse abzuringen. (25.08.2017/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.