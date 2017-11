XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Agriculture, Industry, Consumers und Communities und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Seine mehr als 14.000 Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient das Unternehmen aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. K+S strebt nach Nachhaltigkeit, denn das Unternehmen bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (27.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) weiterhin ein heißes Eisen.Das Unternehmen habe sich nach einem jahrelangen Streit mit dem Naturschutzverein BUND endlich geeinigt. Folglich plane es, weniger Salzabfälle in der Werra zu versenken. Der BUND ziehe im Gegenzug die laufende Klage gegen die aktuelle Versenkerlaubnis für K+S zurück.Die Details des jetzt ausgehandelten Deals: K+S verzichte auf bis zu eine Million des eigentlich für 2021 genehmigten Versenkvolumens. Voraussetzung hierfür sei jedoch eine "normale Wasserführung der Werra". Das im Mai beim Verwaltungsgericht in Kassel vom BUND angestrengte Eilverfahren, um diese Praxis zu stoppen, werde jetzt zurückgezogen.Nach dem Auslaufen der noch bis 2021 genehmigten Versenkerlaubnis wolle der MDAX-Konzern ohne die umstrittene Praxis der Verpressung von Salzabfällen in die Werra auskommen.Die K+S-Aktie bleibt daher nach wie vor ein heißes Eisen, Anleger sollten hier vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.11.2017)Börsenplätze K+S-Aktie: