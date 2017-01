XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,975 EUR +0,04% (30.01.2017, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

23,971 EUR +0,01% (30.01.2017, 12:09)



ISIN K+S-Aktie:

DE000KSAG888



WKN K+S-Aktie:

KSAG88



Ticker-Symbol K+S-Aktie:

SDF



Nasdaq-Symbol:

KPLUF



Eurex Optionskürzel K+S-Aktienoption:

SDF



Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. K+S fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von rund 4,2 Mrd. Euro und ein EBIT von 782 Mio. Euro. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s. (30.01.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie: Spezialitätengeschäft weiter ausgebaut - AktienanalyseDer Kali- und Salzproduzent K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) hat die Übernahme des chinesischen Düngemittelherstellers Huludao Magpower Fertilizers abgeschlossen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Mit dem Erwerb werde das Spezialitätengeschäft weiter ausgebaut und mit einem Produktionsstandort in China der Zugang zu den Wachstumsmärkten in Südostasien verbessert, habe K+S am 11. Januar 2017 in Kassel mitgeteilt.Magpower sei einer der größten chinesischen Hersteller von magnesiumsulfathaltigen Düngemitteln. Diese würden unter anderem für die Düngung von Ölpalmen, Sojabohnen und Zuckerrohr sowie für industrielle Anwendungen genutzt.Für die Produktion in Deutschland könnte es von großer Bedeutung sein, dass der Versenkantrag für das Werk Werra kürzlich mit Einschränkungen genehmigt worden sei, da dies Entsorgungssicherheit schaffen und Produktionseinschränkungen vermieden werden könnten.Nach Aussage des Vorstandsmitglieds Mark Roberts sei der Düngemittel- und Salzproduzent auf einem guten Weg, das im Januar 2014 genannte Ziel für die Salzsparte zu erreichen. Demnach solle das operative Ergebnis bis 2020 auf mehr als 250 Millionen Euro steigen. Es handle sich nach Aussage des Unternehmenssprechers um ein internes Ziel, welches um Witterungseinflüsse bereinigt sei. Veröffentlicht würden allerdings "berichtete" Zahlen.Aktuell notiere die K+S-Aktie bei rund 23,60 Euro mit einem durchschnittlichen Kursziel von 20,30 Euro (Bloomberg). Der weitere Verlauf bleibe aber abzuwarten. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis der zurückliegenden zwölf Monate betrage 15,02. Bei Bloomberg werde die K+S-Aktie von zehn Analysten zum Kauf empfohlen, wohingegen zwölf einen Verkauf empfehlen würden. Elf Analysten raten zum Halten der K+S-Aktie, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe vom 26.01.2017)Börsenplätze K+S-Aktie: