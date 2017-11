Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) versteht sich als ein auf den Kunden fokussierter, eigenständiger Anbieter von mineralischen Produkten für die Bereiche Agriculture, Industry, Consumers und Communities und will das EBITDA bis 2030 auf 3 Mrd. Euro steigern. Seine mehr als 14.000 Mitarbeiter helfen Landwirten bei der Sicherung der Welternährung, bieten Lösungen, die Industrien am Laufen halten, bereichern das tägliche Leben der Konsumenten und sorgen für Sicherheit im Winter. Die stetig steigende Nachfrage nach mineralischen Produkten bedient das Unternehmen aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz. K+S strebt nach Nachhaltigkeit, denn das Unternehmen bekennt sich zu seiner Verantwortung gegenüber Menschen, der Umwelt, den Gemeinden und der Wirtschaft in den Regionen, in denen es tätig ist. Erfahren Sie mehr über K+S unter www.k-plus-s.com. (16.11.2017/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktienanalyse von Matthias Schell, CFA und Investmentanalyst von der Landesbank Baden-Württemberg:Matthias Schell, CFA und Investmentanalyst der Landesbank Baden-Württemberg, bewertet die Aktie des Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) weiterhin mit "kaufen".Gegenüber dem schwachen Vorjahresquartal, das sowohl mengen- als auch preisseitig einen Tiefpunkt markiert habe (Q3/2016 Segment-EBIT: -49 Mio. EUR), habe sich das Kali-Segment wie zu erwarten deutlich verbessert gezeigt. Allerdings habe sich das Segment-EBIT auch in Q3/2017 mit 12 Mio. EUR noch auf einem niedrigen Niveau bewegt. Dies habe an einem unterdurchschnittlichen Absatz von 1,42 Mio. t (Q2/2017: 1,54 Mio. t) bei einem auf EUR-Basis kaum verbesserten Durchschnittspreis (253 EUR je Tonne; Q2: 252 EUR je Tonne) gelegen, was zu einem relativ niedrigen Umsatz von 358 Mio. EUR geführt habe (Q2: 388 Mio. EUR). Hinzugekommen seien Anlaufkosten und erste Abschreibungen für das neue Kaliwerk in Kanada, denen aber noch keine nennenswerten Umsätze gegenübergestanden hätten.Im Salz-Segment sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 5% auf 329 Mio. EUR gesunken, vor allem bedingt durch negative Währungseffekte (3%) und niedrigere Mengen. Das Segment-EBIT sei mit 17 Mio. EUR nahezu auf dem Vorjahresniveau geblieben (18 Mio. EUR). Belastungen durch den Hurrikan (ca. 10 Mio. EUR) hätten durch die gesunkenen Abschreibungen kompensiert werden können (Nutzungsdauern seien zum 1. Juli 2017 angepasst worden).Für das Kali-Segment sei die nach Q2 erwartete Bandbreite des Absatzvolumens von 6,8 bis 7,2 Mio. t nun auf 6,8 bis 7,0 Mio. t reduziert worden (2016 seien es 6,1 Mio. t gewesen), u.a. aufgrund der verzögert angelaufenen Produktion in Kanada. Dies impliziere für Q4 aber immer noch einen sehr hohen Absatz von über 2,0 Mio. t. Für den Konzern habe K+S die erwarteten Bandbreiten bestätigt: Umsatz 3,6 bis 3,8 Mrd. EUR (9M 2017: 2,6 Mrd. EUR; 2016: 3,46 Mrd. EUR), EBIT 260 bis 360 Mio. EUR (9M 2017: 178 Mio. EUR; 2016: 229 Mio. EUR), bereinigtes Konzernergebnis nach Steuern 140 bis 210 Mio. EUR (9M 2017: 115 Mio. EUR; 2016: 131 Mio. EUR).Börsenplätze K+S-Aktie:Xetra-Aktienkurs K+S-Aktie:19,375 EUR -0,59% (16.11.2017, 17:35)