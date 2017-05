Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (15.05.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie: K+S ist wohl etwas verzweifelt - Kein dringender Kauf! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ab.Der Aktienprofi beziehe sich auf das Interview mit dem Vorstandschef der K+S AG, Burkhard Lohr, der gesagt habe, dass man für einen neuen Ankeraktionär offen wäre. Das zeige laut dem Börsenexperten, dass man vielleicht sogar etwas verzweifelt sei. Vor einiger Zeit habe es noch dieses ominöse Angebot von Potash bei jenseits von 40 Euro gegeben. Jetzt wäre die K+S AG froh, wenn man ein Angebot in dieser Höhe hätte.Insofern denke der Börsenexperte, dass man bei der K+S-Aktie nicht unbedingt an Bord sein müsse. Nichtsdestotrotz sehe die K+S-Aktie gar nicht so schlecht aus. Mit dem Überschreiten der 200-Tage-linie habe sie vor einiger Zeit ein Kaufsignal generiert. Es sei durchaus denkbar, dass sich die K+S-Aktie Richtung 25 Euro orientieren werde. Grundsätzlich sei die K+S-Aktie für Trader nicht ganz zu verachten, aber fundamental müsse man erst mal abwarten, was hier komme. Die letzten Zahlen seien eher durchwachsen gewesen.Insofern ist die K+S-Aktie kein dringender Kauf auf dem aktuellen Niveau, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.05.2017)Börsenplätze K+S-Aktie:XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:23,345 EUR +4,92% (15.05.2017, 11:19)