Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (16.05.2017/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - K+S-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Kasseler Kali- und Salzherstellers K+S AG (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) unter die Lupe.Nach dem Abschluss einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation und einer ersten Rally habe sich die K+S-Aktie in den letzten Monaten eine Verschnaufpause gegönnt. Diese habe sich allerdings in Form einer klassischen Korrekturflagge vollzogen, was den konstruktiven Charakter des Chartbildes unterstreiche. Das gestrige Aufwärtsgap (22,38 EUR zu 22,79 EUR) wecke nun Hoffnungen auf ein Ende des beschriebenen Konsolidierungsmusters, zumal der langfristige, vom Rekordhoch aus dem Jahr 2008 stammende Baissetrend (akt. bei 22,83 EUR) ebenfalls überwunden worden sei. Vor diesem Hintergrund würden die Analysten einen Anlauf auf das bisherige Jahreshoch bei 24,95 EUR für wahrscheinlich halten. Aus der beschriebenen Flagge lasse sich sogar ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis knapp 30 EUR ableiten, was demnach ausreiche, um die noch bestehende Abwärtskurslücke vom Herbst 2015 (28,00 EUR zu 30,61 EUR) einzudämmen.Per saldo ergibt sich für charttechnisch motivierte Anleger derzeit eine interessante Investmentopportunität, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Eine enge Absicherung auf Basis des gestrigen Aufwärtsgaps gewährleiste zudem ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis. (Analyse vom 16.05.2017)Börsenplätze K+S-Aktie:23,40 EUR +0,52% (16.05.2017, 09:57)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:23,309 EUR +0,09% (16.05.2017, 10:13)