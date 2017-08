ISIN K+S-Aktie:

Kurzprofil K+S AG:



K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) ist ein internationales Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen fördert und veredelt seit über 125 Jahren mineralische Rohstoffe. Die daraus hergestellten Produkte kommen in der Agrarwirtschaft, Ernährung und Straßensicherheit weltweit zum Einsatz und sind wichtige Komponenten für eine Vielzahl industrieller Prozesse. Die Nährstoffe Kali und Salz begleiten den Megatrend der Zukunft: Eine stetig wachsende Weltbevölkerung wird immer wohlhabender und strebt nach einem moderneren Lebensstandard, der einen zunehmenden Verbrauch an mineralischen Rohstoffen bedingt. Die deshalb steigende Nachfrage bedient K+S aus Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika sowie einem weltweiten Vertriebsnetz.



K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und gehört zur Spitzengruppe der internationalen Kalianbieter. Mit mehr als 14.000 Mitarbeitern erzielte K+S im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz in Höhe von rund 3,5 Mrd. EUR und ein EBIT von 229 Mio. EUR. Mehr über K+S unter: www.k-plus-s.com. (15.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - K+S-Aktie: Gefährliches Spiel - ChartanalyseMittelfristziele gestrichen, Quartalszahlen unter den Erwartungen - so lassen sich die heute früh veröffentlichten Daten von K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88, Ticker-Symbol: SDF, Nasdaq OTC-Symbol: KPLUF) kurz zusammenfassen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Charttechnisch würden Marktteilnehmer bei der K+S-Aktie ein gefährliches Spiel treiben, es drohe ein ausgewachsenes Verkaufssignal.Das Wertpapier von K+S wandere auf einem sehr schmalen Grat, der sich durch die Jahrestiefs aus März bei 20,68 Euro definiere. Denn Anleger hätten sich im Dienstagshandel von den Papieren getrennt und die K+S-Aktie zugleich gefährlich tief abwärts geschickt. Zwar sei die bisherige Handelsspanne zwischen 20,68 und 24,95 Euro noch nicht aufgelöst worden, aber wichtige Unterstützungsmarken wie der EMA 50/200 seien gebrochen worden und würden nun als Widerstände fungieren - Eine Rückkehr darüber werde daher schwierig.So wie sich das bisherige Chartbild der K+S-Aktie darstelle, könne eine bärische Auflösung der bisherigen Seitwärtsbewegung seit Jahresbeginn an nicht ausgeschlossen werden. Daher sind unterhalb die Jahrestiefs von 20,68 Euro auch Abgaben auf das darunter gelegene Unterstützungsniveau von grob 17,57 Euro zu erwarten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 15.08.2017)XETRA-Aktienkurs K+S-Aktie:20,665 EUR -5,32% (15.08.2017, 10:17)Tradegate-Aktienkurs K+S-Aktie:20,694 EUR -5,29% (15.08.2017, 10:31)