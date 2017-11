ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE:



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.850 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von 1.037 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 113 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.



Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 182 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. (23.11.2017/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie Saatzuchtunternehmens KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) unter die Lupe.Die Anleger würden sich von Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2017/2018 enttäuscht zeigen. Die KWS SAAT-Aktie gebe im Vormittagshandel nach. Nachdem sich das Papier des Einbecker Konzerns seit Jahresanfang deutlich verteuert habe verzeichne der Aktienkurs seit mehreren Monaten eine Seitwärtsbewegung. Dennoch könnten die Investoren beruhigt sein und sollten die KWS SAAT-Aktie unberührt liegen lassen. "Der Aktionär" sehe einen Stopp bei 325 Euro, so Matthias J. Kapfer, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2017)Börsenplätze KWS SAAT-Aktie:348,55 EUR -1,29% (23.11.2017, 11:34)Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:352,826 EUR +0,12% (22.11.2017, 22:25)