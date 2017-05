Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.850 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2015/2016 einen Umsatz von 1.037 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 113 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt.



Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 182 Mio. Euro und damit 17 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de. (23.05.2017/ac/a/nw)





Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Neunmonatszahlen das Kursziel für die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) von 292 auf 330 Euro.Die Phase, in der sich erhöhte Markterschließungs- sowie Forschungs- und Entwicklungskosten zur Förderung künftigen Wachstums negativ auf die Gewinnentwicklung des Eibecker Unternehmens ausgewirkt hätten, scheine überwunden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Diesen Eindruck würden jedenfalls die Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2016/17 vermitteln, mit denen der von Thomson Reuters ermittelte Analystenkonsens beim Betriebsergebnis habe übertroffen werden können. Auf Basis der erfreulichen Daten für den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres habe der Vorstand zudem erneut den Ausblick für das Gesamtjahr 2016/17 erhöht. Allerdings habe die die KWS SAAT-Aktie seit Ende März bereits kräftig zugelegt, so dass der gute Zwischenbericht und die verbesserten Perspektiven bereits weitgehend eingepreist sein dürften.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel deutlich von 292 auf 330 Euro, bleibt jedoch auf dem aktuellen Kursniveau bei seiner Halteempfehlung für die KWS SAAT-Aktie. (Analyse vom 23.05.2017)XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:355,70 EUR +1,77% (23.05.2017, 17:35)