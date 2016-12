XETRA-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

277,75 EUR -0,70% (28.12.2016, 16:29)



Tradegate-Aktienkurs KWS SAAT-Aktie:

277,25 EUR -0,83% (28.12.2016, 16:43)



ISIN KWS SAAT-Aktie:

DE0007074007



WKN KWS SAAT-Aktie:

707400



Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KWS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol KWS SAAT-Aktie:

KNKZF



Kurzprofil KWS SAAT SE:



Die KWS SAAT SE (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) ist eines der führenden Pflanzenzüchtungsunternehmen weltweit. 4.700 Mitarbeiter in 70 Ländern erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2014/2015 einen Umsatz von 986 Mio. Euro und erzielten dabei ein Ergebnis von 113 Mio. Euro vor Zinsen und Steuern (EBIT). Seit rund 160 Jahren wird KWS als familiengeprägtes Unternehmen eigenständig und unabhängig geführt. Schwerpunkte sind die Pflanzenzüchtung und die Produktion sowie der Verkauf von Mais-, Zuckerrüben-, Getreide-, Raps- und Sonnenblumensaatgut. KWS setzt modernste Methoden der Pflanzenzüchtung ein, um Erträge sowie Resistenzen gegen Krankheiten, Schädlinge und abiotischen Stress weiter zu verbessern. Um dieses Ziel zu realisieren, investierte das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr mit 174 Mio. Euro und damit 17,7 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Weitere Informationen: www.kws.de (28.12.2016/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - KWS SAAT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie des Saatzuchtunternehmens KWS SAAT AG (ISIN: DE0007074007, WKN: 707400, Ticker-Symbol: KWS, Nasdaq OTC-Symbol: KNKZF) zu halten.Im Jahr 2016 hätten sich die Preise für die meisten Agrarrohstoffe an den wichtigsten Handelsplätzen erholt. Im Jahr 2017 bestünden gute Chancen, dass sich die Konjunktur auf den großen - und damit für die Nahrungsmittelkonzerne wichtigen - Absatzmärkten erhole. Dies betreffe vor allem Brasilien, wo die anziehenden Devisenkurse bereits eine Rückkehr des Vertrauens internationaler Investoren signalisieren würden. Auch in China habe die Konsumnachfrage in Q3 bereits wieder spürbar angezogen. Der höhere Ölpreis stimuliere die Nachfrage in Russland und dem Nahen Osten.Da sich mehrere belastende Momente im Jahresverlauf abschwächen und sich aufgrund der US-Dollarstärke positive Währungseffekte für die europäischen Konzerne abzeichnen würden, sei sukzessive mit besseren Quartalszahlen zu rechnen. Dividendenrenditen von rund 3% würden die Attraktivität des Sektors aus Anlegersicht zusätzlich erhöhen. Rahlf bleibe bei seiner neutralen Einschätzung für den Nahrungsmittelsektor.Börsenplätze KWS SAAT-Aktie: