Tradegate-Aktienkurs KUKA-Aktie:

107,497 EUR +2,31% (19.05.2017, 12:53)



ISIN KUKA-Aktie:

DE0006204407



WKN KUKA-Aktie:

620440



Eurex Optionskürzel KUKA-Aktienoption:

KU2



Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KU2



NASDAQ OTC Ticker-Symbol KUKA-Aktie:

KUKAF



Kurzprofil KUKA AG:



Die KUKA Group (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF) ist ein international tätiger Automatisierungskonzern mit einem Umsatz von rund 3 Mrd. EUR und 13.000 Mitarbeitern. Als einer der weltweit führenden Anbieter von intelligenten Automatisierungslösungen bietet KUKA den Kunden alles aus einer Hand: Von der Komponente über die Zelle bis hin zur vollautomatisierten Anlage in den Branchen Automotive, Electronics, Consumer Goods, Metallindustrie, Logistics/ E-Commerce, Healthcare und Servicerobotik. Der Hauptsitz des Konzerns ist Augsburg. (19.05.2017/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KUKA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Roboter- und Anlagenbauers KUKA AG (ISIN: DE0006204407, WKN: 620440, Ticker-Symbol: KU2, NASDAQ OTC-Symbol: KUKAF).Die Q1-Zahlen hätten durchweg über den Erwartungen gelegen (u.a. EBIT: 37 (Vj.: 31) Mio. Euro). KUKA verfüge weiterhin über solide Bilanz- und Verschuldungskennzahlen (u.a. Nettoliquidität per 31.03.2017: 5 Mio. Euro). Der Ausblick für 2017 (u.a. Umsatz: rund 3,1 Mrd. Euro; bereinigte EBIT-Marge: höher als 5,5%) sei wiederholt worden. Dieser erscheine in Anbetracht der Geschäftsentwicklung des Auftaktquartals sowie des starken Auftragseingangs teilweise als konservativ. Die Mittelfristziele würden für die nächsten Jahre ein moderates Umsatzwachstum und überproportionale Ergebnisverbesserungen implizieren. Der Analyst habe seine Prognosen teilweise angehoben. Der Aktienkurs werde jedoch nicht nur durch die Geschäftsentwicklung sondern auch durch die bestehenden Mehrheitsverhältnisse beeinflusst.Der Aktienanalyst von Independent Research, Sven Diermeier, bewertet die KUKA-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 105,00 auf 110,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 19.05.2017)Xetra-Aktienkurs KUKA-Aktie:107,65 EUR +2,72% (19.05.2017, 12:25)