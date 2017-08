Börsenplätze KPS-Aktie:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (18.08.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Matthias Greiffenberger von der GBC AG:Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) zu kaufen.Am 11.08.2017 habe die KPS AG die Zahlen für das 3. Quartal vorgelegt und im Zuge dessen die Prognose für das Geschäftsjahr bestätigt. Im 3. Quartal sei der Umsatz um 3,4% auf 39,7 Mio. EUR (VJ: 38,4 Mio. EUR) gesteigert und dementsprechend ein Umsatz von 122,53 Mio. EUR nach neun Monaten erzielt worden. Vor dem Hintergrund der unternehmenseigenen Prognose von 160 Mio. EUR Umsatz würde dies einen weiteren notwendigen Umsatz von 37,47 Mio. EUR im 4. Quartal bedeuten (VJ: 37,72 Mio. EUR). Dies spreche für eine äußerst konservative Prognose, da damit ein impliziter leichter Umsatzrückgang für das 4. Quartal erwartet würde.Nach Erachten des Analysten sollte zum GJ 16/17 ein Umsatz von 164,25 Mio. EUR erreicht werden und folglich gehe er von einer Umsatzsteigerung auf 41,72 Mio. EUR im vierten Quartal aus. Ergebnisseitig sei das EBIT im 3. Quartal mit 5,9 Mio. EUR auf Vorjahresniveau geblieben (VJ: 6,0 Mio. EUR). Dies sei insbesondere höheren Investitionen in den Personalbestand geschuldet, welcher die Basis für weiteres Wachstum bilden solle.Weiterhin sei im abgelaufenen Quartal auch die Übernahme der ICE Consultants Europe SL, Barcelona, (ICE) vermeldet worden. Geplant sei die Finalisierung der Übernahme zum 02.10.2017. Die ICE solle neben den rund 100 Beratern auch eine KPS-ebenbürtige EBIT-Marge aufweisen und eine ähnliche Wachstumsdynamik haben. Neben der hohen Profitabilität solle durch die Übernahme insbesondere der Neu-Kundenzugang in neue Branchen für die KPS geschaffen werden. Geplant sei der verstärkte lokale Kundenkontakt durch kleine Teams vor Ort. Gleichzeitig solle ein Großteil der Wertschöpfung in der SmartFactory in Dortmund geschaffen werden. Dies ermögliche langfristig höhere Margen, da hiermit eine Industrialisierung des Beratungsansatzes erzielt werden könne. Gleichsam habe die ICE einen breiteren Branchenfokus als die KPS und unterstütze Unternehmen im Handel, Konsumgüter-, Automotive- und Pharmabereich. Dies biete der KPS branchenübergreifendes Know-how sowie neue Kundengruppen.Nach Erachten des Analysten sei die KPS AG im aktuellen Marktumfeld sehr gut positioniert und sollte mit der Industrialisierung des Beratungsansatzes langfristig sukzessive Margensteigerungen bei einem dynamischen Umsatz erzielen können. Die jüngste Übernahme der ICE könne der KPS AG neben weiteren wichtigen Kundenzugängen auch ergänzendes Know-how vermitteln. Dementsprechend erwarte der Analyst, dass die langfristige Wachstumsdynamik der KPS durch die Übernahme noch weiter gestärkt worden sei.Auf Basis seines DCF-Modells hat Matthias Greiffenberger, Aktienanalyst der GBC AG, einen unveränderten fairen Wert von 18,00 EUR je Aktie bestimmt und vergibt für die KPS-Aktie das Rating "kaufen". Das Kursziel laute weiterhin 18,00 EUR. (Analyse vom 18.08.2017)