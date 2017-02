Börsenplätze KPS-Aktie:



KPS Consulting (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) ist die führende Transformationsberatung für den Handel und Konsumgüterbereich und verbindet klassische Strategie-, Prozess-, Applikations- und Technologie-Beratung mit der Kompetenz der Umsetzung. Die KPS Rapid Transformation Methode beschleunigt nachweislich Projekte, mit ihrer Hilfe steuern KPS Transformation Architects komplexe Unternehmenstransformationen ganzheitlich wobei Strategieentwicklung, Prozessdesign und Implementierung soweit wie möglich simultan ablaufen. KPS-Kunden profitieren von einer zügigen und erfolgreichen Umsetzung und exzellenter Projekttransparenz bei gleichzeitiger Sicherstellung von exzellenter Beratungsqualität und eines optimalen Preis-Leistungsverhältnisses.



Die Unternehmenszentrale befindet sich in München mit weiteren Standorten in Europa. KPS Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt rund 600 Berater (www.kps-consulting.com). (15.02.2017/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - KPS-Aktienanalyse der Aktienanalysten Matthias Greiffenberger und Felix Gode von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der KPS AG (ISIN: DE000A1A6V48, WKN: A1A6V4, Ticker-Symbol: KSC) nach wie vor zu kaufen.Die KPS AG habe ihren Wachstumskurs auch im GJ 15/16 erfolgreich fortsetzen können. Dabei seien die Umsatzerlöse um 17,9% auf 144,93 Mio. Euro gesteigert worden. Damit habe das Unternehmen über der eigenen Prognose und auch über der Analysten-Prognose von 141,35 Mio. Euro gelegen.Besonders das zweite Halbjahr habe mit 76,1 Mio. Euro einen hohen Umsatzbeitrag und gleichzeitig einen neuen Umsatzrekord geliefert. Das dynamische Umsatzwachstum sei vor allem in dem Segment Managementconsulting sowie in dem Segment Produkte/ Lizenzen erzielt worden. Einerseits hätten weitere wichtige Beratungsverträge mit namenhaften Kunden geschlossen werden können und andererseits habe das Service- und Lizenzgeschäft einen wichtigen Umsatzbeitrag geliefert.Ergebnisseitig habe die KPS AG mit 22,26 Mio. Euro EBIT abermals einen neuen Rekordwert aufstellen können. Das operative Ergebnis habe sich um 19,8% verbessert und habe überproportional zum Umsatz zugelegt. Somit habe sich die Marge auf 15,4% (VJ: 15,1%) verbessert. Hintergrund der Margenausweitung sei die konsequente Industrialisierung des innovativen Beratungsansatzes.Besonders bemerkenswert sei diese Margenentwicklung vor dem Hintergrund des deutlich zweistelligen Umsatzwachstums, welches die Analysten auch für die kommenden Jahre erwarten würden. Die KPS habe mit ihrer Rapid Transformation Methode einen wichtigen Wettbewerbsvorteil und die Analysten würden davon ausgehen, dass die KPS AG ihre starke Marktposition auch international gut behaupten könne. Dementsprechend würden sie von einer dynamischen Expansion nach Skandinavien, der Benelux Region sowie den USA ausgehen.Zuletzt habe die Aktie der KPS AG deutliche Kurssteigerungen verbucht. Gegenwärtig stehe die Aktie bei 15,06 Euro. Die von den Analysten erwarteten Margensteigerungen durch die Industrialisierung des Beratungsansatzes, bei einer simultanen internationalen Expansion, seien im gegenwärtigen Kurs noch nicht verbucht. Auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells würden sie den fairen Wert der KPS bei 18,00 Euro je Aktie sehen.Matthias Greiffenberger und Felix Gode, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben für die KPS-Aktie unverändert das Rating "kaufen". Das Kursziel sei von 11,60 auf 18,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 15.02.2017)