Tradegate-Aktienkurs KION-Aktie:

69,00 EUR -0,10% (30.11.2017, 15:10)



ISIN KION-Aktie:

DE000KGX8881



WKN KION-Aktie:

KGX888



Ticker-Symbol KION-Aktie:

KGX



Kurzprofil KION Group AG:



Die KION Group AG (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) ist ein weltweit führender Anbieter von Gabelstaplern, Lagertechnik und verbundenen Dienstleistungen sowie Supply-Chain-Lösungen. In mehr als 100 Ländern optimiert die KION Group mit ihren Logistik- Lösungen den Material- und Informationsfluss in Fabriken, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der Konzern ist in Europa der größte Hersteller von Flurförderzeugen, weltweit die Nummer Zwei und zudem führender Anbieter von Automatisierungstechnologie.



Die weltbekannten Marken der KION Group zählen zu den Branchenbesten. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für den automatisierten Materialfluss mit einem umfassenden Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen. Egemin Automation ist ein Spitzenanbieter für Logistikautomatisierung mit besonderer Stärke bei fahrerlosen Transportsystemen (AGV). Die Marken Linde und STILL bedienen den Premium-Markt der Flurförderzeuge, während Baoli sich auf das Economy-Segment konzentriert. Unter ihren regionalen Flurförderzeug-Marken ist Fenwick der größte Material-Handling-Anbieter in Frankreich, OM STILL ein Marktführer in Italien. Voltas bedient den indischen Markt und ist dort ein führender Anbieter von Flurförderzeugen.



Weltweit sind mehr als 1,2 Millionen Flurförderzeuge und über 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden sämtlicher Branchen und Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. (30.11.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - KION-Aktie: Stabilisierung läuft - AktienanalyseIm Bereich Supply Chain Solutions läuft es nicht so gut, der Gabelstapler-Hersteller KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) hat daher seine Prognose für das laufende Jahr kassiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Beim Umsatz rechne der MDAX-Konzern nun einem Wert zwischen 7,4 und 7,7 Mrd. Euro statt 7,5 bis 7,95 Mrd. Beim EBIT stelle KION 715 bis 765 Mio. Euro in Aussicht. Zuvor habe man mit 740 bis 800 Mio. Euro gerechnet. Auch der freie Cashflow dürfte geringer ausfallen als gedacht. Er solle nur noch 320 bis 380 Mio. Euro erreichen statt 370 bis 430 Mio. Euro. Anleger hätten geschockt reagiert, zumal sich KION im Segment Supply Chain Solutions erst vor kurzem mit der Milliardenübernahme des US-Konzerns Dematic gestärkt habe. Zudem sei es das erste Mal in der vierjährigen Börsengeschichte gewesen, dass KION seine Prognose habe senken müssen.Die KION-Aktie sei daraufhin zweistellig eingebrochen und habe mit gut 65 Euro den niedrigsten Stand seit Mitte des Jahres markiert. Der seit Ende 2016 anhaltende Aufwärtstrend sei damit ebenso passé wie die 100-Tage-Linie - aus technischer Sicht ein klares Verkaufssignal. Dennoch habe es die KION-Aktie geschafft, sich über der 65-Euro-Marke zu stabilisieren. Dazu beigetragen hätten sicherlich auch die Aktienkäufe des Konzernchefs: Gordon Riske habe den Kurseinbruch genutzt und sich mit Papieren im Wert von gut einer halben Mio. Euro eingedeckt.Auch Analysten zufolge sei die KION-Aktie auf dem aktuellen Niveau einen Blick wert. Deren durchschnittliches Kursziel liegt mit 73,28 Euro knapp sechs Prozent über der aktuellen Notiz, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 47/2017)XETRA-Aktienkurs KION-Aktie:69,02 EUR -0,12% (30.11.2017, 15:21)