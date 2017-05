Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

33,399 EUR +0,91% (23.05.2016, 16:16)



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) gehört zu den international führenden Unternehmen in den Bereichen Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik. Als produzierender Dienstleister und Lösungsanbieter der Intralogistik steht das Unternehmen seinen Kunden mit einem umfassenden Produktprogramm an Staplern, Logistiksystemen, Dienstleistungen und Beratung zur Seite. Die Jungheinrich-Aktie wird an allen deutschen Börsen gehandelt. (23.05.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Aktienanalyst Björn Voss von Warburg Research:Björn Voss, Aktienanalyst von Warburg Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Vorzugsaktie des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) fest.Die Jungheinrich AG habe einen Investorentag veranstaltet. Der Aktienanalyst verweise darauf, dass die Jungheinrich AG ihre Jahresziele erhöhen könnte. Im Hinblick auf die schon hohe Bewertung sehe Voss jedoch kaum weiteres Aufwärtspotenzial für die Jungheinrich-Vorzugsaktie.Björn Voss, Aktienanalyst von Warburg Research, bestätigt in einer aktuellen Jungheinrich-Aktienanalyse das Votum "hold" mit einem Kursziel von 34 Euro. (Analyse vom 23.05.2017)XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:33,38 EUR +0,95% (23.05.2016, 17:35)