Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

35,291 EUR +0,43% (18.08.2017, 15:43)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik. Mit einem abgestimmten Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 36 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 70 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Konzernumsatz von 3,1 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (18.08.2017/ac/a/d)

London (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Analyst Omid Vaziri von Jefferies:Omid Vaziri, Analyst von Jefferies, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Hubwagenbauers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) und erhöht das Kursziel von 37 auf 41 Euro.Die dank des boomenden Online-Handels hohe Wachstumsdynamik im Gabelstapler-Geschäft zeige keine Zeichen der Abkühlung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Jungheinrich habe in der ersten Jahreshälfte besser als erwartet abgeschnitten. Vaziri habe daher seine Schätzungen für das Hamburger Unternehmen nach oben revidiert.Omid Vaziri, Analyst von Jefferies, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Jungheinrich-Vorzugsaktie bestätigt und das Kursziel von 37 auf 41 Euro angehoben. (Analyse vom 18.08.2017)XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:35,255 EUR -0,17% (18.08.2017, 16:01)