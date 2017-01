NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Johnson & Johnson beschäftigt zurzeit rund 128.000 Mitarbeiter in 60 Ländern weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Die drei Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen tätig ist, sind Consumer Health Care, Medical Devices & Diagnostics und Pharmaceutical. Johnson & Johnson ist dabei eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 71,31 Mrd. USD. (26.01.2017/ac/a/n)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) von 127 USD auf 125 USD.Johnson & Johnson habe die Einigung zur Übernahme von Actelion bekannt gegeben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Abspaltung der F&E-Einheit in ein neues Unternehmen interpretiere er als Zugeständnis an Actelion. Angesichts der verbesserten Wachstumsperspektiven durch die Produkte von Actelion und der vielversprechenden Pipelineprojekte werte Weininger die Übernahme als positiv.