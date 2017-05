NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



New York (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von Analyst Sheng Zhong von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Sheng Zhong vom Investmenthaus Morgan Stanley nunmehr zu einer Untergewichtung der Aktien von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS).Die Analysten von Morgan Stanley befürchten, dass JinkoSolar Holding Co. Ltd. im ersten Quartal auf der Gewinnebene 50% hinter den Erwartungen des Marktes zurückbleiben könnte. Gründe für diese Annahmen seien niedrigere Margen und Verkaufspreise, nur langsam sinkende Kosten und hohe Polysiliziumpreise.Abgesehen davon weist Analyst Sheng Zhong auf zunehmende neue Kapazitäten hin. Die Mehrheit der Produzenten dürfte im zweiten Halbjahr 2017 und in 2018 Schwierigkeiten haben die Profitabilität zu erreichen. Der Ausblick auf Sicht von 18 Monaten sei auch angesichts unsicherer politischer Verhältnisse negativ.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer JinkoSolar-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "underweight" zurück und reduzieren das Kursziel von 19,40 auf 16,40 USD.XETRA-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:17,77 Euro -5,73% (26.05.2017, 15:42)Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:18,22 Euro -7,28% (26.05.2017, 15:59)