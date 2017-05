Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

17,257 Euro +2,66% (30.05.2017, 15:22)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

USD 19,03 -11,32% (29.05.2017, 22:00)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (30.05.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktie dürfte noch vor Quartalszahlen wieder Fahrt nach oben aufnehmen! AktienanalyseFür Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, ist die Aktie von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) die erste Wahl unter den Solarherstellern.Der Ausbruch nach oben bei der JinkoSolar-Aktie sei wenig nachhaltig gewesen. Nach dem Anstieg habe es zwei Verkaufsempfehlungen für die JinkoSolar-Aktie gegeben: von Morgan Stanley und der Citigroup. Maydorn finde es ein bisschen komisch, dass sich die Analysten lange gar nicht gemeldet hätten und kaum steige die JinkoSolar-Aktie, werde sofort zum Verkauf geblasen. Morgan Stanley erwarte schwache Quartalszahlen von JinkoSolar (Diese kämen am 5. Juni.). Die Analystenschätzungen seien laut Morgan Stanley zu hoch.In China laufe es für JinkoSolar sehr gut. Man habe früher einen Großauftrag aus Saudi-Arabien für 1,1 Gigawatt bekommen und jetzt sei die Finanzierung gesichert. Man baue das größte Solarkraftwerk der Welt. Das operative Geschäft laufe bei JinkoSolar. Maydorn glaube, dass auch die Zahlen gut sein würden.Charttechnisch habe die JinkoSolar-Aktie einen normalen Rücksetzer hingelegt. Der Börsenexperte sei guter Dinge, dass die JinkoSolar-Aktie mit den Zahlen und auch schon davor wieder Fahrt nach oben aufnehmen könne.