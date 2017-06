Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (01.06.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktie: Wird Trump das Klimaabkommen verlassen? Momentan kein Investment! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse momentan vom Investment bei der Aktie von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS).Die Abwärtsbewegung bei der JinkoSolar-Aktie setze sich fort. Gestern sei die JinkoSolar-Aktie an der Wall Street recht deutlich gefallen. Das habe wahrscheinlich daran gelegen, dass es Befürchtungen gebe, dass Trump das Klimaabkommen verlassen werde. Die Entscheidung werde heute Abend fallen. Das habe die ganze Branche der Erneuerbaren Energien belastet, weil die Solarbranche wahrscheinlich darüber leiden würde, wenn die USA aus dem Klimaabkommen aussteigen würden. Dann würden wohl weniger Solaranlagen gebaut. JinkoSolar mache ungefähr ein Viertel seines Umsatzes in den USA, deswegen habe das auf den Kurs der JinkoSolar-Aktie gedrückt. Damit sei der ganze Kursanstieg schon wieder dahin.Am Pfingstmontag werde JinkoSolar die Zahlen vorlegen. Im Moment sei laut dem Börsenexperten alles noch in Ordnung. Das Ausbruchsniveau sei quasi noch mal getestet worden. Es wäre gut, wenn die JinkoSolar-Aktie nach oben drehen würde. Wer die JinkoSolar-Aktie habe, könne sie sicherlich behalten.Wer bei der JinkoSolar-Aktie nicht engagiert ist, muss gerade jetzt nicht investieren, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.06.2017)