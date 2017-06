NYSE-Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

USD 18,68 +4,59% (01.06.2017, 17:52)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.





(01.06.2017/ac/a/n)

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktie: Trader aufgepasst! - AktiennewsDie Aktien von JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) und andere Titel aus der Solarbranche stehen heute besonders im Fokus der InvestorenGrund dafür ist der mögliche Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Während sich US-Präsident Trump hinsichtlich einer Entscheidung zuletzt bedeckt gehalten hat, berichteten mehrere Medien unter Bezugnahme auf anonyme Quellen davon, dass sich die Indizien für einen Ausstieg verdichtet haben.Gegen 21 Uhr deutscher Zeit will Präsident Trump seine endgültige Entscheidung im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt geben. Angesichts der negativen Äußerungen von Trump im Hinblick auf den Klimawandel und der Statements während des Wahlkampfs wachsen unter den Marktteilnehmern die Befürchtungen, dass die USA dem Pariser Klimaabkommen tatsächlich den Rücken kehren könnte.Die Aktienkurse in der Solarbranche haben in den letzten Tagen heftig unter Druck gestanden. Ungeachtet des drohenden Rückschlags für die Solarbranche kann die JinkoSolar-Aktie aber heute wieder klar zulegen.Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Xetra-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:16,60 Euro +2,15% (01.06.2017, 17:27)Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:16,68 Euro +4,88% (01.06.2017, 17:48)