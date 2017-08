Linz (www.aktiencheck.de) - Die japanische Wirtschaft ist im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 4% gewachsen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Damit zeige die aggressive Wirtschaftspolitik von Premier Abe erste Früchte. Ein markantes Problem bleibe. Die Löhne würden nicht steigen und so komme die Inflation (aktuell 0,5%) nicht in Schwung. Steigende Preise würden auch höhere Steuern bringen und dem Staat die Möglichkeit einer Entschuldung geben. Japan habe dies bei einem Schuldenstand von über 240% der Wirtschaftsleistung dringend nötig. Die Anhebung der Mehrwertsteuer werde nicht reichen, um das bis 2020 angepeilte Nulldefizit zu erreichen.



Auf der Währungsseite habe sich der JPY zum USD behaupten und Kursgewinne von 5% in den letzten beiden Monaten verbuchen können. Trotz massivem EUR/USD-Anstieg habe sich der EUR/JPY-Kurs zwischen 128 und 131 stabilisieren können. Eine Korrektur werde erst mit einer EUR/USD-Gegenbewegung kommen. (29.08.2017/ac/a/m)





