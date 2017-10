Eine Herausforderung dürfte die Staatsverschuldung bleiben. Diese stehe zwar auf der Agenda, so solle die Konsumsteuererhöhung deswegen 2018 tatsächlich umgesetzt werden. Angesichts der Folgen der letzten Erhöhung halten die Analysten der Nord LB aber ein Zurückrudern in Form einer Verschiebung der Maßnahme durchaus noch für möglich.



Die globale Konjunktur helfe weiterhin Japans Exportindustrie. Der wieder günstigere Yen habe hier auch einen gewissen Anteil an der Entwicklung. Im September seien die Warenausfuhren um 14,1% Y/Y gewachsen. Doch auch die Binnenkonjunktur laufe sehr zufriedenstellend, wie die Importe und die Einzelhandelsumsätze zeigen würden. Auch die Konjunkturumfragen würden ein auskömmliches aktuelles und auch zukünftig hohes Wachstumstempo andeuten. So habe der wichtigste Konjunkturindex, der Tankan, mit 22 Punkten deutlich positiv überraschen können. Der Eco-Watchers notiere im September wieder deutlich über 50 und damit wie auch der PMI Manufacturing auf einem sehr positiven Niveau.



Die guten Aussichten würden sich auch in den Aktienkursen widerspiegeln. Der Nikkei 225 habe mit knapp 22.000 Punkten zuletzt einen Indexstand wie zuletzt 1996 markiert. Das Säbelrasseln von Nordkorea und den Vereinigten Staaten habe bislang wenig Spuren hinterlassen; dafür umso mehr die positiven Veröffentlichungen etwa vom wichtigsten Handelspartner, der Volksrepublik China.



Für die japanische Notenbank gebe es weiter wenig Gründe, den Maßnahmenkatalog anzupassen. Einzig die Verbraucherpreise lägen - wie anderenorts auch - deutlich unterhalb der Komfortzone. Hier sollte es aber über die Energiepreise und die Wechselkursentwicklung Impulse geben, die zumindest einen größeren Preisauftrieb versprechen würden. Abgesehen von der Inflation könne sich Notenbankgouverneur Haruhiko Kuroda aber zurücklehnen und beobachten, wie EZB und FED so langsam weniger auf das Gaspedal treten würden. Wahrscheinlich werde es auch in seiner aktuellen Amtszeit bis April 2018 keinen Kurswechsel geben. Ob Kuroda in die Verlängerung gehe, sei derzeit noch offen. Er sei zwar im Grunde ein Shinzo Abe genehmer Kandidat, jedoch habe er das Inflationsziel verfehlt. (Ausgabe November 2017) (31.10.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Kalkül von Shinzo Abe ist aufgegangen, so die Analysten der Nord LB.Shinzo Abe habe steigende Umfragewerte ausgenutzt und Neuwahlen vorgezogen - turnusgemäß wäre noch ein Jahr Zeit gewesen. Abe habe unter anderem von der Bedrohung durch Nordkorea und der aktuell positiven Wirtschaftsentwicklung profitieren können. Die Skandale unter anderem um seine Frau seien beim japanischen Wähler wieder weniger präsent. Der Premierminister behalte seine 2/3-Mehrheit und werde diese voraussichtlich auch nutzen, um in der laufenden Legislaturperiode den Pazifismus-Artikel Nr. 9 aus der Verfassung zu streichen. Dies könnte allerdings zu Konflikten in der Region führen, einerseits zu einer Eskalation mit Nordkorea, andererseits dürfte auch China nicht begeistert sein, wenn Japan verstärkt in seine Militärmacht investiere